Рейтинг@Mail.ru
NYT: в США сомневаются в версии о крушении F-16 из-за огня ВСУ - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:34 01.09.2024 (обновлено: 17:11 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/f-16-1969765383.html
NYT: в США сомневаются в версии о крушении F-16 из-за огня ВСУ
NYT: в США сомневаются в версии о крушении F-16 из-за огня ВСУ - РИА Новости, 01.09.2024
NYT: в США сомневаются в версии о крушении F-16 из-за огня ВСУ
Потеря Киевом переданного ему истребителя F-16, вероятно, не связана с дружественным огнем ВСУ по своему же самолету, утверждает газета New York Times, ссылаясь РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T04:34
2024-09-01T17:11
сша
украина
киев
сергей лебедев
владимир зеленский
рустем умеров
вооруженные силы украины
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965988480_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_ba9f4b0934ea30f2c8865c96ffd6a8de.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Потеря Киевом переданного ему истребителя F-16, вероятно, не связана с дружественным огнем ВСУ по своему же самолету, утверждает газета New York Times, ссылаясь на двух неназванных высокопоставленных американских военных.&quot;Два высокопоставленных военных США заявили, что дружественный огонь, вероятно, не был причиной крушения F-16&quot;, — пишет газета.Издание не уточняет, на чем основывается это заявление, а также не называет выдвигаемые источниками версии потери истребителя. В то же время американские военные заявили газете, что следователи в США и на Украине рассматривают множество различных возможных причин потери Киевом F-16.Неназванный действующий пилот ВСУ пожаловался изданию на проблемы в украинских ВВС, отметив укоренившуюся бюрократию и устарелость структуры.Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal при этом ранее писала, что самолет разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений.Как следует из некролога украинского летчика Алексея Меся, он погиб в 26 августа во время выполнения боевого задания. При этом координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал 27 августа, что ударом по району военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области был поражен объект, где дислоцировались пилоты ВСУ, проходящие обучение у иностранных инструкторов. Уже 30 августа Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВВС Украины Николая Олещука. Причины отставки не указывались, но 31 августа министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал эту отставку, назвав это "ротацией", не связанной с крушением истребителя F-16.
https://ria.ru/20240831/vsu-1969710578.html
https://ria.ru/20240831/ssha-1969621956.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965988480_103:0:2832:2047_1920x0_80_0_0_6d9f427a0ae2942e300388a806a266f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, киев, сергей лебедев, владимир зеленский, рустем умеров, вооруженные силы украины, f-16, в мире
США, Украина, Киев, Сергей Лебедев, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, F-16, В мире
NYT: в США сомневаются в версии о крушении F-16 из-за огня ВСУ

NYT: американские военные сомневаются в крушении F-16 на Украине из-за огня ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военный рядом с истребителем F-16, переданным Украине
Украинский военный рядом с истребителем F-16, переданным Украине - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военный рядом с истребителем F-16, переданным Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Потеря Киевом переданного ему истребителя F-16, вероятно, не связана с дружественным огнем ВСУ по своему же самолету, утверждает газета New York Times, ссылаясь на двух неназванных высокопоставленных американских военных.
«

"Два высокопоставленных военных США заявили, что дружественный огонь, вероятно, не был причиной крушения F-16", — пишет газета.

Издание не уточняет, на чем основывается это заявление, а также не называет выдвигаемые источниками версии потери истребителя.
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Дания разрешила ВСУ использовать переданные ею F-16 для атак на Россию
31 августа, 18:05
В то же время американские военные заявили газете, что следователи в США и на Украине рассматривают множество различных возможных причин потери Киевом F-16.
Неназванный действующий пилот ВСУ пожаловался изданию на проблемы в украинских ВВС, отметив укоренившуюся бюрократию и устарелость структуры.
Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal при этом ранее писала, что самолет разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений.
Как следует из некролога украинского летчика Алексея Меся, он погиб в 26 августа во время выполнения боевого задания. При этом координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал 27 августа, что ударом по району военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области был поражен объект, где дислоцировались пилоты ВСУ, проходящие обучение у иностранных инструкторов.
Уже 30 августа Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВВС Украины Николая Олещука. Причины отставки не указывались, но 31 августа министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал эту отставку, назвав это "ротацией", не связанной с крушением истребителя F-16.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
США боятся отправлять Киеву персонал для обслуживания F-16, пишут СМИ
31 августа, 03:50
 
СШАУкраинаКиевСергей ЛебедевВладимир ЗеленскийРустем УмеровВооруженные силы УкраиныF-16В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала