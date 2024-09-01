NYT: в США сомневаются в версии о крушении F-16 из-за огня ВСУ
NYT: американские военные сомневаются в крушении F-16 на Украине из-за огня ВСУ
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военный рядом с истребителем F-16, переданным Украине
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военный рядом с истребителем F-16, переданным Украине. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Потеря Киевом переданного ему истребителя F-16, вероятно, не связана с дружественным огнем ВСУ по своему же самолету, утверждает газета New York Times, ссылаясь на двух неназванных высокопоставленных американских военных.
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"Два высокопоставленных военных США заявили, что дружественный огонь, вероятно, не был причиной крушения F-16", — пишет газета.
Издание не уточняет, на чем основывается это заявление, а также не называет выдвигаемые источниками версии потери истребителя.
В то же время американские военные заявили газете, что следователи в США и на Украине рассматривают множество различных возможных причин потери Киевом F-16.
Неназванный действующий пилот ВСУ пожаловался изданию на проблемы в украинских ВВС, отметив укоренившуюся бюрократию и устарелость структуры.
Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal при этом ранее писала, что самолет разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений.
Как следует из некролога украинского летчика Алексея Меся, он погиб в 26 августа во время выполнения боевого задания. При этом координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал 27 августа, что ударом по району военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области был поражен объект, где дислоцировались пилоты ВСУ, проходящие обучение у иностранных инструкторов.
Уже 30 августа Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВВС Украины Николая Олещука. Причины отставки не указывались, но 31 августа министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал эту отставку, назвав это "ротацией", не связанной с крушением истребителя F-16.