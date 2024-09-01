Страны Европы отыгрывают роль, данную им Вашингтоном, заявил Песков
Песков: страны Европы отыгрывают роль, данную им США, в ущерб своим интересам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Европейские страны отыгрывают роль, которая им отпущена Вашингтоном в ущерб своим интересам, это будет иметь для них последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Министр иностранных дел Европы, он себя уже ведет как министр обороны, причем ведет себя как ястреб. Европейские страны, ведомые Соединенными Штатами, зашлись в экстазе вот в этом конфронтационном. Они отыгрывают ту роль, которая им отпущена Вашингтоном во всей этой истории, в ущерб своим собственным интересам, в ущерб кошелькам своих налогоплательщиков. И, конечно, это все будет для них иметь глубокие последствия. Они неизбежны", - сказал Песков, комментируя заявления европейских стран, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
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Песков подчеркнул, что негативные последствия будут в течение грядущего десятилетия.
"Они заигрываются", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не заигрались ли европейские страны с огнем, как в ситуации с Донбассом, когда "Россия достаточно долго призывала к конструктиву, а в итоге ответила так, как многим не понравилось".
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