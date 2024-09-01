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Страны Европы отыгрывают роль, данную им Вашингтоном, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2024
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11:25 01.09.2024 (обновлено: 11:39 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/evropa-1969790958.html
Страны Европы отыгрывают роль, данную им Вашингтоном, заявил Песков
Страны Европы отыгрывают роль, данную им Вашингтоном, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2024
Страны Европы отыгрывают роль, данную им Вашингтоном, заявил Песков
Европейские страны отыгрывают роль, которая им отпущена Вашингтоном в ущерб своим интересам, это будет иметь для них последствия, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T11:25
2024-09-01T11:39
европа
вашингтон (штат)
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Европейские страны отыгрывают роль, которая им отпущена Вашингтоном в ущерб своим интересам, это будет иметь для них последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Министр иностранных дел Европы, он себя уже ведет как министр обороны, причем ведет себя как ястреб. Европейские страны, ведомые Соединенными Штатами, зашлись в экстазе вот в этом конфронтационном. Они отыгрывают ту роль, которая им отпущена Вашингтоном во всей этой истории, в ущерб своим собственным интересам, в ущерб кошелькам своих налогоплательщиков. И, конечно, это все будет для них иметь глубокие последствия. Они неизбежны", - сказал Песков, комментируя заявления европейских стран, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.Песков подчеркнул, что негативные последствия будут в течение грядущего десятилетия."Они заигрываются", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не заигрались ли европейские страны с огнем, как в ситуации с Донбассом, когда "Россия достаточно долго призывала к конструктиву, а в итоге ответила так, как многим не понравилось".
https://ria.ru/20240828/zapad-1968942391.html
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европа, вашингтон (штат), дмитрий песков, в мире
Европа, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, В мире
Страны Европы отыгрывают роль, данную им Вашингтоном, заявил Песков

Песков: страны Европы отыгрывают роль, данную им США, в ущерб своим интересам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Европейские страны отыгрывают роль, которая им отпущена Вашингтоном в ущерб своим интересам, это будет иметь для них последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Министр иностранных дел Европы, он себя уже ведет как министр обороны, причем ведет себя как ястреб. Европейские страны, ведомые Соединенными Штатами, зашлись в экстазе вот в этом конфронтационном. Они отыгрывают ту роль, которая им отпущена Вашингтоном во всей этой истории, в ущерб своим собственным интересам, в ущерб кошелькам своих налогоплательщиков. И, конечно, это все будет для них иметь глубокие последствия. Они неизбежны", - сказал Песков, комментируя заявления европейских стран, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
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Песков подчеркнул, что негативные последствия будут в течение грядущего десятилетия.
"Они заигрываются", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не заигрались ли европейские страны с огнем, как в ситуации с Донбассом, когда "Россия достаточно долго призывала к конструктиву, а в итоге ответила так, как многим не понравилось".
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