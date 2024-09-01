https://ria.ru/20240901/evropa-1969790958.html

Страны Европы отыгрывают роль, данную им Вашингтоном, заявил Песков

Страны Европы отыгрывают роль, данную им Вашингтоном, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2024

Страны Европы отыгрывают роль, данную им Вашингтоном, заявил Песков

Европейские страны отыгрывают роль, которая им отпущена Вашингтоном в ущерб своим интересам, это будет иметь для них последствия, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T11:25

2024-09-01T11:25

2024-09-01T11:39

европа

вашингтон (штат)

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Европейские страны отыгрывают роль, которая им отпущена Вашингтоном в ущерб своим интересам, это будет иметь для них последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Министр иностранных дел Европы, он себя уже ведет как министр обороны, причем ведет себя как ястреб. Европейские страны, ведомые Соединенными Штатами, зашлись в экстазе вот в этом конфронтационном. Они отыгрывают ту роль, которая им отпущена Вашингтоном во всей этой истории, в ущерб своим собственным интересам, в ущерб кошелькам своих налогоплательщиков. И, конечно, это все будет для них иметь глубокие последствия. Они неизбежны", - сказал Песков, комментируя заявления европейских стран, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.Песков подчеркнул, что негативные последствия будут в течение грядущего десятилетия."Они заигрываются", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не заигрались ли европейские страны с огнем, как в ситуации с Донбассом, когда "Россия достаточно долго призывала к конструктиву, а в итоге ответила так, как многим не понравилось".

https://ria.ru/20240828/zapad-1968942391.html

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европа

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

европа, вашингтон (штат), дмитрий песков, в мире