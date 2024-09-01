Эксперт рассказал, что нужно для преодоления регресса в образовании
Эксперт: школе необходим отказ от ненужных предметов и достойная оплата учителям
Ученики во время урока . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Пересмотр учебной программы в школе в пользу основных дисциплин, отказ от излишней цифровизации и достойная оплата труда учителя необходимы для преодоления регресса в развитии учащихся, считает член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.
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"К сожалению, мы пока видим больший акцент на цифровизацию (школ). Ничего хорошего в этом нет, потому что цифровые технологии очень сильно снижают когнитивные способности учащихся. Дети перестают думать, получать навыки реального общения. Если ребенок пишет ручкой или рисует, а не набирает (текст) на компьютере – работают другие области мозга. Впервые за 500 лет поколения детей знают меньше поколения родителей. Сейчас наблюдается регресс, видимо, придется убирать (из программы – ред.) дисциплины, которые не нужны в школах, что реально отвлекает, и возвращаться к нормальным дисциплинам. Родной язык, литература, математика – без этих предметов нельзя, опять же естественные научные предметы, опять же история – без нее мы не понимаем, кто мы и за что мы боремся, география" , - сказал Лосев эфире радио Sputnik в Крыму.
Эксперт отметил, что в формулировке федерального закона ФЗ 273 от 29 декабря 2012 года образование обозначено как "единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства".
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"Поэтому нам просто необходимо исполнять закон. Если это не услуга, а общественно значимое благо, то и ценность учителя должна повышаться, когда труд учителя должен по достоинству оцениваться. Когда главное не только знания, но и нравственное воспитание, духовное, а также физическое развитие. Воспитательный момент необходим, без этого мы не вырастим здоровое общество... Просвещение – это распространение знаний и культуры. Важность просвещения в период, когда государству угрожает опасность, внешние силы, трудно переоценить. Давайте вспомним, что благодаря массовому образованию и распространению культуры стала возможной и индустриализация в Советском Союзе, и победа в Великой Отечественной войне" , - сказал Лосев.
В 2024/2025 учебном году в образовательный процесс вносится ряд новых правил, влияющих как на школьников, так и на самих педагогов. Также в российских школах вводится ряд новых обязательных и внеурочных предметов.
В понедельник, 2 сентября, в общеобразовательные учреждения РФ пойдут 18,5 миллиона школьников, из которых 1,8 миллиона - первоклассники. В колледжи страны в этом году зачислены около 1,25 миллиона абитуриентов.
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