https://ria.ru/20240901/ekonomika-1969788292.html

Компания Рината Ахметова оставила в России 1,5 км железнодорожного полотна

Компания Рината Ахметова оставила в России 1,5 км железнодорожного полотна - РИА Новости, 01.09.2024

Компания Рината Ахметова оставила в России 1,5 км железнодорожного полотна

Участки железной дороги в Белгороде компании "Метинвест Евразия", которую связывают с украинским олигархом Ринатом Ахметовым, арестованы до декабря, это... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T11:01

2024-09-01T11:01

2024-09-01T11:01

россия

москва

севастополь

ринат ахметов

метинвест

вооруженные силы украины

экономика

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Участки железной дороги в Белгороде компании "Метинвест Евразия", которую связывают с украинским олигархом Ринатом Ахметовым, арестованы до декабря, это касается также недвижимости в Севастополе и Симферополе, выяснило РИА Новости, изучив судебные материалы, данные налоговой и баз открытых данных. Согласно публичным данным, Ринат Ахметов является владельцем группы SCM Holdings Limited, в которую входит металлургический холдинг "Метинвест". По данным следствия, лица из числа руководителей и бенефициаров SCM Holdings Limited с расчетного счета ООО "Метинвест Евразия", зарегистрированного в Москве, перечисляли средства военнослужащим вооруженных сил Украины и иных украинских воинских формирований. В связи с этим столичный Басманный районный суд наложил арест на имущество и активы компании "Метинвест Евразия", в том числе дочернего ООО "Белгородметаллоснаб" и учредителя – частной компании с ограниченной ответственностью "Метинвест Б.В.". В августе суд продлил до 2 декабря 2024 года срок наложенного ареста на имущество компании, установив, что основания для его отмены или изменения отсутствуют. Согласно имеющимся данным, суд арестовал доли в нескольких компаниях, сооружение и десять зданий в Севастополе, шесть зданий в Симферополе, земельный участок в Белгороде площадью 75 301 "квадратов", а также шесть железнодорожных путей общей протяженностью 1 километр 335 метров. Кроме того, арестованы денежные средства в банках и машины. Под арестом оказались даже металлопрокатные листы и рулоны по 15 тонн.

https://ria.ru/20240516/imuschestvo-1946504523.html

https://ria.ru/20240214/repatriatsii-1927191233.html

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москва

севастополь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, севастополь, ринат ахметов, метинвест, вооруженные силы украины, экономика