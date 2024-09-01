Компания Рината Ахметова оставила в России 1,5 км железнодорожного полотна
Компания Ахметова оставила в России 1,5 км железной дороги, участки арестованы
Железная дорога. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Участки железной дороги в Белгороде компании "Метинвест Евразия", которую связывают с украинским олигархом Ринатом Ахметовым, арестованы до декабря, это касается также недвижимости в Севастополе и Симферополе, выяснило РИА Новости, изучив судебные материалы, данные налоговой и баз открытых данных.
Согласно публичным данным, Ринат Ахметов является владельцем группы SCM Holdings Limited, в которую входит металлургический холдинг "Метинвест".
По данным следствия, лица из числа руководителей и бенефициаров SCM Holdings Limited с расчетного счета ООО "Метинвест Евразия", зарегистрированного в Москве, перечисляли средства военнослужащим вооруженных сил Украины и иных украинских воинских формирований.
В связи с этим столичный Басманный районный суд наложил арест на имущество и активы компании "Метинвест Евразия", в том числе дочернего ООО "Белгородметаллоснаб" и учредителя – частной компании с ограниченной ответственностью "Метинвест Б.В.". В августе суд продлил до 2 декабря 2024 года срок наложенного ареста на имущество компании, установив, что основания для его отмены или изменения отсутствуют.
Согласно имеющимся данным, суд арестовал доли в нескольких компаниях, сооружение и десять зданий в Севастополе, шесть зданий в Симферополе, земельный участок в Белгороде площадью 75 301 "квадратов", а также шесть железнодорожных путей общей протяженностью 1 километр 335 метров.
Кроме того, арестованы денежные средства в банках и машины. Под арестом оказались даже металлопрокатные листы и рулоны по 15 тонн.
Россия начала выплату репараций Украине
14 февраля, 08:00