В Египте задержали затеявших драку в отеле израильтян
Youm7: в Египте задержали двух туристов из Израиля за драку с персоналом отеля
© AP Photo / Eman HelalПолиция Египта
© AP Photo / Eman Helal
Полиция Египта. Архивное фото
КАИР, 1 сен - РИА Новости. Двое туристов из Израиля задержаны в Египте после произошедшей в пятницу драки с персоналом отеля в курортном городе Таба на Синайском полуострове, сообщила газета Youm7.
В пятницу египетский телеканал Al Qahera News сообщал, что в одном из отелей Табы произошла драка между туристами-арабами из Израиля и персоналом. По данным СМИ, причиной инцидента стало нежелание туристов платить за одну из услуг в отеле. Сообщалось, что в результате драки пострадали четверо египетских работников отеля и трое израильтян.
«
"Генеральная прокуратура постановила взять под стражу двоих обвиняемых израильтян. После допроса им было предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с применением силы, созданием паники и страха среди граждан, нападением и нанесением ущерба отелю", - говорится в сообщении газеты.
Город Таба расположен на Синайском полуострове в северной оконечности залива Акаба и граничит с Израилем. В марте 1989 года Таба вернулась в состав Египта после того, как Израиль покинул эту территорию.
В Александрии полицейский застрелил двух израильских туристов
8 октября 2023, 12:34