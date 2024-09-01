Рейтинг@Mail.ru
В Египте задержали затеявших драку в отеле израильтян - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:14 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/egipet-1969863802.html
В Египте задержали затеявших драку в отеле израильтян
В Египте задержали затеявших драку в отеле израильтян - РИА Новости, 01.09.2024
В Египте задержали затеявших драку в отеле израильтян
Двое туристов из Израиля задержаны в Египте после произошедшей в пятницу драки с персоналом отеля в курортном городе Таба на Синайском полуострове, сообщила... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T23:14
2024-09-01T23:14
израиль
египет
синайский полуостров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103972/66/1039726674_0:584:5600:3733_1920x0_80_0_0_11506cfb3fa21357925b72e44fa11232.jpg
КАИР, 1 сен - РИА Новости. Двое туристов из Израиля задержаны в Египте после произошедшей в пятницу драки с персоналом отеля в курортном городе Таба на Синайском полуострове, сообщила газета Youm7. В пятницу египетский телеканал Al Qahera News сообщал, что в одном из отелей Табы произошла драка между туристами-арабами из Израиля и персоналом. По данным СМИ, причиной инцидента стало нежелание туристов платить за одну из услуг в отеле. Сообщалось, что в результате драки пострадали четверо египетских работников отеля и трое израильтян. "Генеральная прокуратура постановила взять под стражу двоих обвиняемых израильтян. После допроса им было предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с применением силы, созданием паники и страха среди граждан, нападением и нанесением ущерба отелю", - говорится в сообщении газеты. Город Таба расположен на Синайском полуострове в северной оконечности залива Акаба и граничит с Израилем. В марте 1989 года Таба вернулась в состав Египта после того, как Израиль покинул эту территорию.
https://ria.ru/20231008/aleksandriya-1901286570.html
израиль
египет
синайский полуостров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103972/66/1039726674_128:0:5105:3733_1920x0_80_0_0_f22bee589690fc7fd06634d77a0170d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, египет, синайский полуостров, в мире
Израиль, Египет, Синайский полуостров, В мире
В Египте задержали затеявших драку в отеле израильтян

Youm7: в Египте задержали двух туристов из Израиля за драку с персоналом отеля

© AP Photo / Eman HelalПолиция Египта
Полиция Египта - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Eman Helal
Полиция Египта. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 1 сен - РИА Новости. Двое туристов из Израиля задержаны в Египте после произошедшей в пятницу драки с персоналом отеля в курортном городе Таба на Синайском полуострове, сообщила газета Youm7.
В пятницу египетский телеканал Al Qahera News сообщал, что в одном из отелей Табы произошла драка между туристами-арабами из Израиля и персоналом. По данным СМИ, причиной инцидента стало нежелание туристов платить за одну из услуг в отеле. Сообщалось, что в результате драки пострадали четверо египетских работников отеля и трое израильтян.
«
"Генеральная прокуратура постановила взять под стражу двоих обвиняемых израильтян. После допроса им было предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с применением силы, созданием паники и страха среди граждан, нападением и нанесением ущерба отелю", - говорится в сообщении газеты.
Город Таба расположен на Синайском полуострове в северной оконечности залива Акаба и граничит с Израилем. В марте 1989 года Таба вернулась в состав Египта после того, как Израиль покинул эту территорию.
Полиция Египта - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
В Александрии полицейский застрелил двух израильских туристов
8 октября 2023, 12:34
 
ИзраильЕгипетСинайский полуостровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала