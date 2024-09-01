https://ria.ru/20240901/egipet-1969863802.html

В Египте задержали затеявших драку в отеле израильтян

В Египте задержали затеявших драку в отеле израильтян - РИА Новости, 01.09.2024

В Египте задержали затеявших драку в отеле израильтян

Двое туристов из Израиля задержаны в Египте после произошедшей в пятницу драки с персоналом отеля в курортном городе Таба на Синайском полуострове, сообщила... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T23:14

2024-09-01T23:14

2024-09-01T23:14

израиль

египет

синайский полуостров

в мире

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КАИР, 1 сен - РИА Новости. Двое туристов из Израиля задержаны в Египте после произошедшей в пятницу драки с персоналом отеля в курортном городе Таба на Синайском полуострове, сообщила газета Youm7. В пятницу египетский телеканал Al Qahera News сообщал, что в одном из отелей Табы произошла драка между туристами-арабами из Израиля и персоналом. По данным СМИ, причиной инцидента стало нежелание туристов платить за одну из услуг в отеле. Сообщалось, что в результате драки пострадали четверо египетских работников отеля и трое израильтян. "Генеральная прокуратура постановила взять под стражу двоих обвиняемых израильтян. После допроса им было предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с применением силы, созданием паники и страха среди граждан, нападением и нанесением ущерба отелю", - говорится в сообщении газеты. Город Таба расположен на Синайском полуострове в северной оконечности залива Акаба и граничит с Израилем. В марте 1989 года Таба вернулась в состав Египта после того, как Израиль покинул эту территорию.

https://ria.ru/20231008/aleksandriya-1901286570.html

израиль

египет

синайский полуостров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, египет, синайский полуостров, в мире