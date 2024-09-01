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Египет направил письмо в СБ ООН из-за конфликта с Эфиопией

Египет направил письмо в СБ ООН из-за конфликта с Эфиопией - РИА Новости, 01.09.2024

Египет направил письмо в СБ ООН из-за конфликта с Эфиопией

Египет направил письмо в Совет Безопасности ООН из-за событий вокруг эфиопской плотины "Возрождение", сообщило египетское министерство иностранных дел. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T14:58

2024-09-01T14:58

2024-09-01T14:58

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КАИР, 1 сен - РИА Новости. Египет направил письмо в Совет Безопасности ООН из-за событий вокруг эфиопской плотины "Возрождение", сообщило египетское министерство иностранных дел. Ранее министр водных ресурсов и ирригации Египта Хани Севилам заявлял, что продолжение переговоров по эфиопской плотине "Возрождение" является пустой тратой времени. Он подчеркивал, что плотина создает риски для Египта в случае наступления длительной засухи. "Министр иностранных дел Бадр Абдель Аты направил 1 сентября письмо председателю Совета Безопасности ООН после недавних заявлений премьер-министра Эфиопии о пятом этапе заполнения плотины "Возрождение", - говорится в заявлении МИД Египта. Как отмечается, в этом письме Абдель Аты заявил, что Египет категорически не приемлет политику Эфиопии в вопросе плотины и считает, что она нарушает нормы и принципы международного права и соглашение, подписанное Египтом, Суданом и Эфиопией в 2015 году. "Министр иностранных дел в письме Совету Безопасности ООН подчеркнул, что незаконная эфиопская политика будет иметь опасные негативные последствия для Египта и Судана, несмотря на то, что повышение уровня разлива Нила в последние годы и большие усилия, предпринятые египетским государством, способствовали преодолению негативных последствий односторонних действий по плотине "Возрождение" в последние годы", - сообщается в заявлении. В декабре 2023 года египетское министерство водных ресурсов и ирригации заявило, что переговорный процесс по эфиопской плотине "Возрождение" с участием Египта, Судана и Эфиопии, возобновившийся в конце августа, завершился безрезультатно. В конце августа в столице Египта прошли первые за более чем два года переговоры по плотине. В последующие почти четыре месяца состоялись еще три раунда переговоров. В сентябре 2023 года премьер Эфиопии Абий Ахмед заявил, что страна завершила четвертое - последнее по счету - заполнение плотины "Возрождение" на Голубом Ниле. Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины на Голубом Ниле с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются. Уровень напряженности в отношениях трех африканских стран достиг предела летом 2020 года после того, как Эфиопия начала первый этап заполнения водохранилища без предварительных договоренностей. В июле 2021 года Эфиопия сообщила о завершении второго этапа заполнения водохранилища, а в августе 2022 года заявила об окончании третьего.

https://ria.ru/20200630/1573655896.html

https://ria.ru/20240822/briks-1967689699.html

https://ria.ru/20240609/gaza-1951718590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, египет, эфиопия, судан, возрождение, оон, совет безопасности оон