Рейтинг@Mail.ru
Египет направил письмо в СБ ООН из-за конфликта с Эфиопией - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/egipet-1969816191.html
Египет направил письмо в СБ ООН из-за конфликта с Эфиопией
Египет направил письмо в СБ ООН из-за конфликта с Эфиопией - РИА Новости, 01.09.2024
Египет направил письмо в СБ ООН из-за конфликта с Эфиопией
Египет направил письмо в Совет Безопасности ООН из-за событий вокруг эфиопской плотины "Возрождение", сообщило египетское министерство иностранных дел. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T14:58
2024-09-01T14:58
в мире
египет
эфиопия
судан
возрождение
оон
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149868/71/1498687119_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_6ad33d56e1e9ee4c6869511711f93688.jpg
КАИР, 1 сен - РИА Новости. Египет направил письмо в Совет Безопасности ООН из-за событий вокруг эфиопской плотины "Возрождение", сообщило египетское министерство иностранных дел. Ранее министр водных ресурсов и ирригации Египта Хани Севилам заявлял, что продолжение переговоров по эфиопской плотине "Возрождение" является пустой тратой времени. Он подчеркивал, что плотина создает риски для Египта в случае наступления длительной засухи. "Министр иностранных дел Бадр Абдель Аты направил 1 сентября письмо председателю Совета Безопасности ООН после недавних заявлений премьер-министра Эфиопии о пятом этапе заполнения плотины "Возрождение", - говорится в заявлении МИД Египта. Как отмечается, в этом письме Абдель Аты заявил, что Египет категорически не приемлет политику Эфиопии в вопросе плотины и считает, что она нарушает нормы и принципы международного права и соглашение, подписанное Египтом, Суданом и Эфиопией в 2015 году. "Министр иностранных дел в письме Совету Безопасности ООН подчеркнул, что незаконная эфиопская политика будет иметь опасные негативные последствия для Египта и Судана, несмотря на то, что повышение уровня разлива Нила в последние годы и большие усилия, предпринятые египетским государством, способствовали преодолению негативных последствий односторонних действий по плотине "Возрождение" в последние годы", - сообщается в заявлении. В декабре 2023 года египетское министерство водных ресурсов и ирригации заявило, что переговорный процесс по эфиопской плотине "Возрождение" с участием Египта, Судана и Эфиопии, возобновившийся в конце августа, завершился безрезультатно. В конце августа в столице Египта прошли первые за более чем два года переговоры по плотине. В последующие почти четыре месяца состоялись еще три раунда переговоров. В сентябре 2023 года премьер Эфиопии Абий Ахмед заявил, что страна завершила четвертое - последнее по счету - заполнение плотины "Возрождение" на Голубом Ниле. Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины на Голубом Ниле с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются. Уровень напряженности в отношениях трех африканских стран достиг предела летом 2020 года после того, как Эфиопия начала первый этап заполнения водохранилища без предварительных договоренностей. В июле 2021 года Эфиопия сообщила о завершении второго этапа заполнения водохранилища, а в августе 2022 года заявила об окончании третьего.
https://ria.ru/20200630/1573655896.html
https://ria.ru/20240822/briks-1967689699.html
https://ria.ru/20240609/gaza-1951718590.html
египет
эфиопия
судан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149868/71/1498687119_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_00c5cbd4667fddf0ce5b6649fb231a2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, эфиопия, судан, возрождение, оон, совет безопасности оон
В мире, Египет, Эфиопия, Судан, Возрождение, ООН, Совет Безопасности ООН
Египет направил письмо в СБ ООН из-за конфликта с Эфиопией

МИД Египта направил письмо в СБ ООН из-за событий вокруг эфиопской плотины

© AP Photo / Elias AsmareСтроительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Elias Asmare
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 1 сен - РИА Новости. Египет направил письмо в Совет Безопасности ООН из-за событий вокруг эфиопской плотины "Возрождение", сообщило египетское министерство иностранных дел.
Ранее министр водных ресурсов и ирригации Египта Хани Севилам заявлял, что продолжение переговоров по эфиопской плотине "Возрождение" является пустой тратой времени. Он подчеркивал, что плотина создает риски для Египта в случае наступления длительной засухи.
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии - РИА Новости, 1920, 30.06.2020
Египет призвал СБ ООН обязать Эфиопию временно не заполнять плотину ГЭС
30 июня 2020, 02:48
"Министр иностранных дел Бадр Абдель Аты направил 1 сентября письмо председателю Совета Безопасности ООН после недавних заявлений премьер-министра Эфиопии о пятом этапе заполнения плотины "Возрождение", - говорится в заявлении МИД Египта.
Как отмечается, в этом письме Абдель Аты заявил, что Египет категорически не приемлет политику Эфиопии в вопросе плотины и считает, что она нарушает нормы и принципы международного права и соглашение, подписанное Египтом, Суданом и Эфиопией в 2015 году.
"Министр иностранных дел в письме Совету Безопасности ООН подчеркнул, что незаконная эфиопская политика будет иметь опасные негативные последствия для Египта и Судана, несмотря на то, что повышение уровня разлива Нила в последние годы и большие усилия, предпринятые египетским государством, способствовали преодолению негативных последствий односторонних действий по плотине "Возрождение" в последние годы", - сообщается в заявлении.
В декабре 2023 года египетское министерство водных ресурсов и ирригации заявило, что переговорный процесс по эфиопской плотине "Возрождение" с участием Египта, Судана и Эфиопии, возобновившийся в конце августа, завершился безрезультатно. В конце августа в столице Египта прошли первые за более чем два года переговоры по плотине. В последующие почти четыре месяца состоялись еще три раунда переговоров.
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Эксперт оценил вероятность расширения БРИКС за счет Африки
22 августа, 04:28
В сентябре 2023 года премьер Эфиопии Абий Ахмед заявил, что страна завершила четвертое - последнее по счету - заполнение плотины "Возрождение" на Голубом Ниле.
Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины на Голубом Ниле с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются. Уровень напряженности в отношениях трех африканских стран достиг предела летом 2020 года после того, как Эфиопия начала первый этап заполнения водохранилища без предварительных договоренностей. В июле 2021 года Эфиопия сообщила о завершении второго этапа заполнения водохранилища, а в августе 2022 года заявила об окончании третьего.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Катар и Египет пригрозили лидерам ХАМАС санкциями, пишет WSJ
9 июня, 02:56
 
В миреЕгипетЭфиопияСуданВозрождениеООНСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала