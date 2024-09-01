https://ria.ru/20240901/efimov-1969779040.html

Ефимов: в Молжаниновском районе Москвы выделено около 20 га для дорог

Ефимов: в Молжаниновском районе Москвы выделено около 20 га для дорог - РИА Новости, 01.09.2024

Ефимов: в Молжаниновском районе Москвы выделено около 20 га для дорог

Столичные власти предоставили почти 20 гектаров земли для развития дорожной инфраструктуры Молжаниновского района Москвы, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T12:09

2024-09-01T12:09

2024-09-01T12:28

общество

москва

ленинградское шоссе

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

рафик загрутдинов

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Столичные власти предоставили почти 20 гектаров земли для развития дорожной инфраструктуры Молжаниновского района Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Москва реализует проекты транспортного строительства. Среди них есть как крупные развязки и путепроводы, так и локальные объекты, необходимые для конкретных территорий. Например, запланированы работы по развитию улично-дорожной сети в Молжаниновском районе на севере столицы. Для этого город уже выделил 19,6 гектара земли. Общая протяженность дорог составит около 5 километров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В свою очередь, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман обратил внимание, что с осени 2023 года для развития улично-дорожной сети района подрядчикам выделено шесть участков.Так, в планы входит строительство дороги вдоль Ленинградского шоссе у поселка Черкизово, следует из пресс-релиза. В нем добавляется, что в деревне Новоселки построят дорогу, обеспечивающая заезд на Международное шоссе в сторону МКАД, а в Новоподрезкове проведут реконструкцию улиц Синявинской, Комсомольской, 1-й и 3-й Сестрорецких, 2-й Подрезковской. Кроме того, появится новая дорога от платформы Новоподрезково до платформы Молжаниново МЦД-3.Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что в данный момент разрабатывается проектная документация линейных объектов, а само строительство планируется завершить в 2026 году.Для возводимых за счет городского бюджет объектов департамент городского имущества предоставляет застройщикам участки в пользование бесплатно.

https://realty.ria.ru/20240624/liksutov-1955037471.html

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москва

ленинградское шоссе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, ленинградское шоссе, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, рафик загрутдинов, градостроительный комплекс москвы