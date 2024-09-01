Ефимов: в Молжаниновском районе Москвы выделено около 20 га для дорог
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Столичные власти предоставили почти 20 гектаров земли для развития дорожной инфраструктуры Молжаниновского района Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Москва реализует проекты транспортного строительства. Среди них есть как крупные развязки и путепроводы, так и локальные объекты, необходимые для конкретных территорий. Например, запланированы работы по развитию улично-дорожной сети в Молжаниновском районе на севере столицы. Для этого город уже выделил 19,6 гектара земли. Общая протяженность дорог составит около 5 километров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В свою очередь, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман обратил внимание, что с осени 2023 года для развития улично-дорожной сети района подрядчикам выделено шесть участков.
Так, в планы входит строительство дороги вдоль Ленинградского шоссе у поселка Черкизово, следует из пресс-релиза. В нем добавляется, что в деревне Новоселки построят дорогу, обеспечивающая заезд на Международное шоссе в сторону МКАД, а в Новоподрезкове проведут реконструкцию улиц Синявинской, Комсомольской, 1-й и 3-й Сестрорецких, 2-й Подрезковской. Кроме того, появится новая дорога от платформы Новоподрезково до платформы Молжаниново МЦД-3.
Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что в данный момент разрабатывается проектная документация линейных объектов, а само строительство планируется завершить в 2026 году.
Для возводимых за счет городского бюджет объектов департамент городского имущества предоставляет застройщикам участки в пользование бесплатно.