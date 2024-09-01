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Дуда отверг обвинения в сговоре с Зеленским о терактах на "Севпотоках" - РИА Новости, 01.09.2024
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21:21 01.09.2024 (обновлено: 21:51 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/duda-1969855938.html
Дуда отверг обвинения в сговоре с Зеленским о терактах на "Севпотоках"
Дуда отверг обвинения в сговоре с Зеленским о терактах на "Севпотоках" - РИА Новости, 01.09.2024
Дуда отверг обвинения в сговоре с Зеленским о терактах на "Севпотоках"
Президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Republika назвал абсурдными заявления о договоренностях с Владимиром Зеленским по поводу терактов на... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T21:21
2024-09-01T21:51
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ВАРШАВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Republika назвал абсурдными заявления о договоренностях с Владимиром Зеленским по поводу терактов на газопроводах "Северный поток". &quot;Я воспринял эти заявления в первую очередь бывшего главы немецкой разведки как полный абсурд. Это с одной стороны — со стороны политической. Но с другой стороны, в этом возможно усмотреть какую-то игру, которая ведется вместе с россиянами. Ибо только так на это можно смотреть, если звучат такие обвинения в отношении страны-союзника&quot;, — сказал он.По словам Дуды, Польша остается союзником Германии, поэтому подобные заявления немецких чиновников его "поражают и шокируют". Глава государства также обвинил Берлин в том, что тот хотел вести газовый бизнес с Москвой, не оглядываясь на страны Центральной Европы. Он добавил, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" должны были служить только интересам России и Германии.&quot;Никто не говорит, что это должно было быть какой-то энергетической безопасностью для Европы. Наоборот. Это должно было быть энергетической опасностью для Европы&quot;, — отметил президент.Он также заявил, что Москва якобы хотела иметь как можно большую "газовую гегемонию" и максимально монополизировать европейский рынок. При этом Германия "потирала руки", так как эти газопроводы, минуя Центральную Европу, поставляли бы сырье напрямую "и руку на спусковом крючке держали бы немцы"."Это был бы общий немецко-российский интерес во вред Центральной Европе", — резюмировал Дуда.В середине прошлого месяца экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг заявил, что между Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой, вероятно, существовала договоренность, благодаря которой операция украинских спецслужб по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" получила логистическую поддержку Варшавы.Как сообщали немецкие СМИ, Генпрокуратура Германии ранее выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к диверсии на "Северных потоках". Утверждается, что после этого он получил предупреждение и покинул Польшу.Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240822/unizhenie-1967699032.html
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цены на нефть, германия, россия, польша, анджей дуда, владимир зеленский, дмитрий песков, газпром, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Цены на нефть, Германия, Россия, Польша, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Газпром, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Дуда отверг обвинения в сговоре с Зеленским о терактах на "Севпотоках"

Дуда отверг обвинения о договоренности с Зеленским о терактах на "Севпотоках"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Republika назвал абсурдными заявления о договоренностях с Владимиром Зеленским по поводу терактов на газопроводах "Северный поток".
«

"Я воспринял эти заявления в первую очередь бывшего главы немецкой разведки как полный абсурд. Это с одной стороны — со стороны политической. Но с другой стороны, в этом возможно усмотреть какую-то игру, которая ведется вместе с россиянами. Ибо только так на это можно смотреть, если звучат такие обвинения в отношении страны-союзника", — сказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Унижение Германии приведет к возрождению фашизма
22 августа, 08:00
По словам Дуды, Польша остается союзником Германии, поэтому подобные заявления немецких чиновников его "поражают и шокируют". Глава государства также обвинил Берлин в том, что тот хотел вести газовый бизнес с Москвой, не оглядываясь на страны Центральной Европы. Он добавил, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" должны были служить только интересам России и Германии.
«

"Никто не говорит, что это должно было быть какой-то энергетической безопасностью для Европы. Наоборот. Это должно было быть энергетической опасностью для Европы", — отметил президент.

Он также заявил, что Москва якобы хотела иметь как можно большую "газовую гегемонию" и максимально монополизировать европейский рынок. При этом Германия "потирала руки", так как эти газопроводы, минуя Центральную Европу, поставляли бы сырье напрямую "и руку на спусковом крючке держали бы немцы".
«
"Это был бы общий немецко-российский интерес во вред Центральной Европе", — резюмировал Дуда.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Экс-глава разведки ФРГ рассказал о сговоре Зеленского с Дудой
15 августа, 15:40
В середине прошлого месяца экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг заявил, что между Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой, вероятно, существовала договоренность, благодаря которой операция украинских спецслужб по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" получила логистическую поддержку Варшавы.
Как сообщали немецкие СМИ, Генпрокуратура Германии ранее выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к диверсии на "Северных потоках". Утверждается, что после этого он получил предупреждение и покинул Польшу.
Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
СМИ: Польша не стала выдавать подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
29 августа, 18:18
 
Цены на нефтьГерманияРоссияПольшаАнджей ДудаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковГазпромГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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