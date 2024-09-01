Дуда отверг обвинения в сговоре с Зеленским о терактах на "Севпотоках"
Дуда отверг обвинения о договоренности с Зеленским о терактах на "Севпотоках"
© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
ВАРШАВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Republika назвал абсурдными заявления о договоренностях с Владимиром Зеленским по поводу терактов на газопроводах "Северный поток".
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"Я воспринял эти заявления в первую очередь бывшего главы немецкой разведки как полный абсурд. Это с одной стороны — со стороны политической. Но с другой стороны, в этом возможно усмотреть какую-то игру, которая ведется вместе с россиянами. Ибо только так на это можно смотреть, если звучат такие обвинения в отношении страны-союзника", — сказал он.
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По словам Дуды, Польша остается союзником Германии, поэтому подобные заявления немецких чиновников его "поражают и шокируют". Глава государства также обвинил Берлин в том, что тот хотел вести газовый бизнес с Москвой, не оглядываясь на страны Центральной Европы. Он добавил, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" должны были служить только интересам России и Германии.
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"Никто не говорит, что это должно было быть какой-то энергетической безопасностью для Европы. Наоборот. Это должно было быть энергетической опасностью для Европы", — отметил президент.
Он также заявил, что Москва якобы хотела иметь как можно большую "газовую гегемонию" и максимально монополизировать европейский рынок. При этом Германия "потирала руки", так как эти газопроводы, минуя Центральную Европу, поставляли бы сырье напрямую "и руку на спусковом крючке держали бы немцы".
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"Это был бы общий немецко-российский интерес во вред Центральной Европе", — резюмировал Дуда.
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В середине прошлого месяца экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг заявил, что между Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой, вероятно, существовала договоренность, благодаря которой операция украинских спецслужб по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" получила логистическую поддержку Варшавы.
Как сообщали немецкие СМИ, Генпрокуратура Германии ранее выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к диверсии на "Северных потоках". Утверждается, что после этого он получил предупреждение и покинул Польшу.
Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.