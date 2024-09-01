https://ria.ru/20240901/dtp-1969858425.html
В ДТП в Армавире три человека погибли в массовом ДТП
В ДТП в Армавире три человека погибли в массовом ДТП - РИА Новости, 01.09.2024
В ДТП в Армавире три человека погибли в массовом ДТП
Три человека погибли при столкновении КАМАЗа с тремя автомобилями в Армавире, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T21:53
2024-09-01T21:53
2024-09-01T21:53
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СОЧИ, 1 сен – РИА Новости. Три человека погибли при столкновении КАМАЗа с тремя автомобилями в Армавире, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. ЧП произошло днем в воскресенье на трассе "Кавказ". Водитель КАМАЗа допустил столкновение с двумя такими же автомобилями и Mercedes, стоявшими перед светофором. "В результате ДТП легковой Mercedes оказался зажатым между двумя грузовиками "Камаз", погибли водитель и два пассажира иномарки. Водитель виновник грузовика "Камаз" пострадал", - говорится в Telegram-канале краевого МВД. Уточняется, что следственным отделом ОМВД России по городу Армавиру возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть трех лиц).
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происшествия, авто, армавир, россия, краснодарский край
Происшествия, Авто, Армавир, Россия, Краснодарский край
В ДТП в Армавире три человека погибли в массовом ДТП
В Армавире в ДТП с КАМАЗом и тремя авто погибли три человека, один пострадал