Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Армавире три человека погибли в массовом ДТП - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/dtp-1969858425.html
В ДТП в Армавире три человека погибли в массовом ДТП
В ДТП в Армавире три человека погибли в массовом ДТП - РИА Новости, 01.09.2024
В ДТП в Армавире три человека погибли в массовом ДТП
Три человека погибли при столкновении КАМАЗа с тремя автомобилями в Армавире, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T21:53
2024-09-01T21:53
происшествия
авто
армавир
россия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
СОЧИ, 1 сен – РИА Новости. Три человека погибли при столкновении КАМАЗа с тремя автомобилями в Армавире, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. ЧП произошло днем в воскресенье на трассе "Кавказ". Водитель КАМАЗа допустил столкновение с двумя такими же автомобилями и Mercedes, стоявшими перед светофором. "В результате ДТП легковой Mercedes оказался зажатым между двумя грузовиками "Камаз", погибли водитель и два пассажира иномарки. Водитель виновник грузовика "Камаз" пострадал", - говорится в Telegram-канале краевого МВД. Уточняется, что следственным отделом ОМВД России по городу Армавиру возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть трех лиц).
https://ria.ru/20240901/dtp-1969805778.html
армавир
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, армавир, россия, краснодарский край
Происшествия, Авто, Армавир, Россия, Краснодарский край
В ДТП в Армавире три человека погибли в массовом ДТП

В Армавире в ДТП с КАМАЗом и тремя авто погибли три человека, один пострадал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 1 сен – РИА Новости. Три человека погибли при столкновении КАМАЗа с тремя автомобилями в Армавире, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ЧП произошло днем в воскресенье на трассе "Кавказ". Водитель КАМАЗа допустил столкновение с двумя такими же автомобилями и Mercedes, стоявшими перед светофором.
«
"В результате ДТП легковой Mercedes оказался зажатым между двумя грузовиками "Камаз", погибли водитель и два пассажира иномарки. Водитель виновник грузовика "Камаз" пострадал", - говорится в Telegram-канале краевого МВД.
Уточняется, что следственным отделом ОМВД России по городу Армавиру возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть трех лиц).
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В ДТП под Саратовом погиб подросток
Вчера, 13:34
 
ПроисшествияАвтоАрмавирРоссияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала