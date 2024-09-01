https://ria.ru/20240901/dtp-1969857841.html
На ЦКАД в Москве столкнулись 12 автомобилей
На ЦКАД в Москве столкнулись 12 автомобилей - РИА Новости, 01.09.2024
На ЦКАД в Москве столкнулись 12 автомобилей
Двенадцать автомобилей столкнулись на ЦКАД в Москве, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T21:48
2024-09-01T21:48
2024-09-01T21:49
происшествия
авто
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анапа
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Двенадцать автомобилей столкнулись на ЦКАД в Москве, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "На 229-м километре ЦКАД в Москве произошло столкновение 10 легковых автомобилей, самосвала и рейсового автобуса, который следовал по маршруту Москва - Анапа. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240602/dtp-1950001984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, анапа
Происшествия, Авто, Москва, Анапа
На ЦКАД в Москве столкнулись 12 автомобилей
Двенадцать автомобилей столкнулись на ЦКАД в Москве, пострадавших нет