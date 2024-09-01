https://ria.ru/20240901/dtp-1969857841.html

На ЦКАД в Москве столкнулись 12 автомобилей

На ЦКАД в Москве столкнулись 12 автомобилей - РИА Новости, 01.09.2024

На ЦКАД в Москве столкнулись 12 автомобилей

Двенадцать автомобилей столкнулись на ЦКАД в Москве, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T21:48

2024-09-01T21:48

2024-09-01T21:49

происшествия

авто

москва

анапа

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Двенадцать автомобилей столкнулись на ЦКАД в Москве, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "На 229-м километре ЦКАД в Москве произошло столкновение 10 легковых автомобилей, самосвала и рейсового автобуса, который следовал по маршруту Москва - Анапа. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240602/dtp-1950001984.html

москва

анапа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва, анапа