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На ЦКАД в Москве столкнулись 12 автомобилей - РИА Новости, 01.09.2024
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21:48 01.09.2024 (обновлено: 21:49 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/dtp-1969857841.html
На ЦКАД в Москве столкнулись 12 автомобилей
На ЦКАД в Москве столкнулись 12 автомобилей - РИА Новости, 01.09.2024
На ЦКАД в Москве столкнулись 12 автомобилей
Двенадцать автомобилей столкнулись на ЦКАД в Москве, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T21:48
2024-09-01T21:49
происшествия
авто
москва
анапа
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Двенадцать автомобилей столкнулись на ЦКАД в Москве, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "На 229-м километре ЦКАД в Москве произошло столкновение 10 легковых автомобилей, самосвала и рейсового автобуса, который следовал по маршруту Москва - Анапа. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240602/dtp-1950001984.html
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происшествия, авто, москва, анапа
Происшествия, Авто, Москва, Анапа
На ЦКАД в Москве столкнулись 12 автомобилей

Двенадцать автомобилей столкнулись на ЦКАД в Москве, пострадавших нет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУказатель на пересечении М-4 и ЦКАД в Москве
Указатель на пересечении М-4 и ЦКАД в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Указатель на пересечении М-4 и ЦКАД в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Двенадцать автомобилей столкнулись на ЦКАД в Москве, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"На 229-м километре ЦКАД в Москве произошло столкновение 10 легковых автомобилей, самосвала и рейсового автобуса, который следовал по маршруту Москва - Анапа. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
ДТП на 31-м км МКАД - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
На внешней стороне 31-го километра МКАД произошло ДТП
2 июня, 13:33
 
ПроисшествияАвтоМоскваАнапа
 
 
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