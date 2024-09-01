https://ria.ru/20240901/dtp-1969854187.html

В ДТП под Нижним Новгородом погибли граждане Узбекистана и Таджикистана

В ДТП под Нижним Новгородом погибли граждане Узбекистана и Таджикистана - РИА Новости, 01.09.2024

В ДТП под Нижним Новгородом погибли граждане Узбекистана и Таджикистана

Пострадавшие и погибшие в смертельном ДТП с минивэном в Нижегородской области — граждане Узбекистана и Таджикистана, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T20:57

2024-09-01T20:57

2024-09-01T21:46

происшествия

авто

узбекистан

таджикистан

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен — РИА Новости. Пострадавшие и погибшие в смертельном ДТП с минивэном в Нижегородской области — граждане Узбекистана и Таджикистана, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. ДТП произошло около 11 часов в воскресенье на 357-м километре федеральной трассы М-12 в Навашинском районе. В результате погибли восемь человек. "Гражданин Таджикистана, управляя автомобилем Hyundai Grand Starex, осуществлял движение в сторону Москвы. Мужчина не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на препятствие — отбойник, с последующим опрокидыванием. В автомобиле находилось 11 граждан Узбекистана, которые на территории РФ находятся законно", — говорится в сообщении регионального управления МВД.Уточняется, что в результате ДТП восемь пассажиров минивэна получили травмы, несовместимые с жизнью, водитель и трое других пассажиров доставлены в медицинское учреждение.По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, узбекистан, таджикистан, россия