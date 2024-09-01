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В ДТП под Нижним Новгородом погибли граждане Узбекистана и Таджикистана - РИА Новости, 01.09.2024
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20:57 01.09.2024 (обновлено: 21:46 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/dtp-1969854187.html
В ДТП под Нижним Новгородом погибли граждане Узбекистана и Таджикистана
В ДТП под Нижним Новгородом погибли граждане Узбекистана и Таджикистана - РИА Новости, 01.09.2024
В ДТП под Нижним Новгородом погибли граждане Узбекистана и Таджикистана
Пострадавшие и погибшие в смертельном ДТП с минивэном в Нижегородской области — граждане Узбекистана и Таджикистана, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T20:57
2024-09-01T21:46
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен — РИА Новости. Пострадавшие и погибшие в смертельном ДТП с минивэном в Нижегородской области — граждане Узбекистана и Таджикистана, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. ДТП произошло около 11 часов в воскресенье на 357-м километре федеральной трассы М-12 в Навашинском районе. В результате погибли восемь человек. &quot;Гражданин Таджикистана, управляя автомобилем Hyundai Grand Starex, осуществлял движение в сторону Москвы. Мужчина не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на препятствие — отбойник, с последующим опрокидыванием. В автомобиле находилось 11 граждан Узбекистана, которые на территории РФ находятся законно&quot;, — говорится в сообщении регионального управления МВД.Уточняется, что в результате ДТП восемь пассажиров минивэна получили травмы, несовместимые с жизнью, водитель и трое других пассажиров доставлены в медицинское учреждение.По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
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происшествия, авто, узбекистан, таджикистан, россия
Происшествия, Авто, Узбекистан, Таджикистан, Россия
В ДТП под Нижним Новгородом погибли граждане Узбекистана и Таджикистана

Пострадавшие в ДТП в Нижегородской области — граждане Узбекистана и Таджикистана

© ГУ МВД России по Нижегородской областиДТП в Навашинском районе Нижегородской области
ДТП в Навашинском районе Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© ГУ МВД России по Нижегородской области
ДТП в Навашинском районе Нижегородской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен — РИА Новости. Пострадавшие и погибшие в смертельном ДТП с минивэном в Нижегородской области — граждане Узбекистана и Таджикистана, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло около 11 часов в воскресенье на 357-м километре федеральной трассы М-12 в Навашинском районе. В результате погибли восемь человек.
«

"Гражданин Таджикистана, управляя автомобилем Hyundai Grand Starex, осуществлял движение в сторону Москвы. Мужчина не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на препятствие — отбойник, с последующим опрокидыванием. В автомобиле находилось 11 граждан Узбекистана, которые на территории РФ находятся законно", — говорится в сообщении регионального управления МВД.

Уточняется, что в результате ДТП восемь пассажиров минивэна получили травмы, несовместимые с жизнью, водитель и трое других пассажиров доставлены в медицинское учреждение.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
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