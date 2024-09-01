https://ria.ru/20240901/dtp-1969849329.html
В Новой Москве при столкновении автобуса с грузовиком погиб один человек
В Новой Москве при столкновении автобуса с грузовиком погиб один человек - РИА Новости, 01.09.2024
В Новой Москве при столкновении автобуса с грузовиком погиб один человек
Один человек погиб, трое пострадали из-за столкновения грузового автомобиля и служебного автобуса на ЦКАД в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T20:17
2024-09-01T20:17
2024-09-01T21:06
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали из-за столкновения грузового автомобиля и служебного автобуса на ЦКАД в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Один человек погиб, трое пострадали в результате столкновения грузового автомобиля и служебного автобуса, в котором находились 27 человек, на ЦКАД в Москве. Автобус перевернулся", - говорится в сообщении.Позднее Госавтоинспекция столицы сообщила, что в результате ДТП один человек скончался на месте, еще двоих пострадавших доставили в медицинское учреждение.
https://ria.ru/20240829/dtp--1969251097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новая москва, москва, происшествия
Новая Москва, Москва, Происшествия
В Новой Москве при столкновении автобуса с грузовиком погиб один человек
В Новой Москве в ДТП автобуса с грузовиком один человек погиб, трое пострадали