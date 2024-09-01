https://ria.ru/20240901/dtp-1969849329.html

В Новой Москве при столкновении автобуса с грузовиком погиб один человек

В Новой Москве при столкновении автобуса с грузовиком погиб один человек - РИА Новости, 01.09.2024

В Новой Москве при столкновении автобуса с грузовиком погиб один человек

Один человек погиб, трое пострадали из-за столкновения грузового автомобиля и служебного автобуса на ЦКАД в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T20:17

2024-09-01T20:17

2024-09-01T21:06

новая москва

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происшествия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали из-за столкновения грузового автомобиля и служебного автобуса на ЦКАД в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Один человек погиб, трое пострадали в результате столкновения грузового автомобиля и служебного автобуса, в котором находились 27 человек, на ЦКАД в Москве. Автобус перевернулся", - говорится в сообщении.Позднее Госавтоинспекция столицы сообщила, что в результате ДТП один человек скончался на месте, еще двоих пострадавших доставили в медицинское учреждение.

https://ria.ru/20240829/dtp--1969251097.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новая москва, москва, происшествия