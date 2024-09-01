Рейтинг@Mail.ru
На Варшавском шоссе в Москве восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/dtp-1969830143.html
На Варшавском шоссе в Москве восстановили движение после ДТП
На Варшавском шоссе в Москве восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 01.09.2024
На Варшавском шоссе в Москве восстановили движение после ДТП
Движение на Варшавском шоссе в Москве восстановлено после того, как там перевернулся автомобиль, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T16:37
2024-09-01T16:37
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969811787_0:0:1694:953_1920x0_80_0_0_ae6275b5ebbce11b7c7d20d56116d103.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Движение на Варшавском шоссе в Москве восстановлено после того, как там перевернулся автомобиль, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что автомобиль перевернулся на Варшавском шоссе в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. "Движение на Варшавском шоссе (в районе дома 132а) восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240831/moskva-1969738782.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969811787_182:0:1453:953_1920x0_80_0_0_57e4b04a5c41d72bc6f893d5ca3a1118.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
На Варшавском шоссе в Москве восстановили движение после ДТП

Дептранс Москвы сообщил о восстановлении движения на Варшавском шоссе после ДТП

© Дептранс. Оперативно/TelegramАвтомобиль перевернулся на Варшавском шоссе
Автомобиль перевернулся на Варшавском шоссе - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Дептранс. Оперативно/Telegram
Автомобиль перевернулся на Варшавском шоссе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Движение на Варшавском шоссе в Москве восстановлено после того, как там перевернулся автомобиль, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что автомобиль перевернулся на Варшавском шоссе в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
«
"Движение на Варшавском шоссе (в районе дома 132а) восстановлено", - говорится в сообщении.
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
В Москве легковушка въехала в мачту городского освещения
31 августа, 21:13
 
ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала