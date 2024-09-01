https://ria.ru/20240901/dtp-1969830143.html

На Варшавском шоссе в Москве восстановили движение после ДТП

На Варшавском шоссе в Москве восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 01.09.2024

На Варшавском шоссе в Москве восстановили движение после ДТП

Движение на Варшавском шоссе в Москве восстановлено после того, как там перевернулся автомобиль, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T16:37

2024-09-01T16:37

2024-09-01T16:37

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Движение на Варшавском шоссе в Москве восстановлено после того, как там перевернулся автомобиль, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что автомобиль перевернулся на Варшавском шоссе в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. "Движение на Варшавском шоссе (в районе дома 132а) восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240831/moskva-1969738782.html

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы