https://ria.ru/20240901/dtp-1969830143.html
На Варшавском шоссе в Москве восстановили движение после ДТП
На Варшавском шоссе в Москве восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 01.09.2024
На Варшавском шоссе в Москве восстановили движение после ДТП
Движение на Варшавском шоссе в Москве восстановлено после того, как там перевернулся автомобиль, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T16:37
2024-09-01T16:37
2024-09-01T16:37
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969811787_0:0:1694:953_1920x0_80_0_0_ae6275b5ebbce11b7c7d20d56116d103.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Движение на Варшавском шоссе в Москве восстановлено после того, как там перевернулся автомобиль, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что автомобиль перевернулся на Варшавском шоссе в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. "Движение на Варшавском шоссе (в районе дома 132а) восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240831/moskva-1969738782.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969811787_182:0:1453:953_1920x0_80_0_0_57e4b04a5c41d72bc6f893d5ca3a1118.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
На Варшавском шоссе в Москве восстановили движение после ДТП
Дептранс Москвы сообщил о восстановлении движения на Варшавском шоссе после ДТП