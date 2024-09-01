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В ДТП под Саратовом погиб подросток - РИА Новости, 01.09.2024
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13:34 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/dtp-1969805778.html
В ДТП под Саратовом погиб подросток
В ДТП под Саратовом погиб подросток - РИА Новости, 01.09.2024
В ДТП под Саратовом погиб подросток
Легковой автомобиль под управлением подростка опрокинулся, врезался в дерево и загорелся в Саратовской области, в результате один подросток погиб, еще трое... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:34
2024-09-01T13:34
происшествия
россия
гибдд мвд рф
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
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САРАТОВ, 1 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль под управлением подростка опрокинулся, врезался в дерево и загорелся в Саратовской области, в результате один подросток погиб, еще трое пострадали, сообщили в областном управлении ГИБДД. ДТП произошло в субботу в 23.30 (22.30 мск) на улице Железнодорожная в поселке Горный Краснопартизанского района. "По предварительным данным, 17-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ-21144, допустил съезд с дороги, опрокидывание транспортного средства и наезд на дерево с последующим возгоранием. В результате ДТП пассажир 15 лет скончался в лечебном учреждении, водитель и двое пассажиров 16 и 15 лет получили травмы", - сказали журналистам в пресс-службе управления. Региональное управление СК РФ в Telegram-канале отмечает, что по факту ДТП проводится процессуальная проверка. Прокуратура области уточняет, что водитель и двое его пассажиров доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. "Надзорное ведомство даст оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также соблюдению требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Вопрос о принятии мер реагирования будет рассмотрен по результатам проверки", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240121/dtp-1922610982.html
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происшествия, россия, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), саратовская область
Происшествия, Россия, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Саратовская область
В ДТП под Саратовом погиб подросток

Подросток погиб, трое пострадали в ДТП под Саратовом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 1 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль под управлением подростка опрокинулся, врезался в дерево и загорелся в Саратовской области, в результате один подросток погиб, еще трое пострадали, сообщили в областном управлении ГИБДД.
ДТП произошло в субботу в 23.30 (22.30 мск) на улице Железнодорожная в поселке Горный Краснопартизанского района.
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"По предварительным данным, 17-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ-21144, допустил съезд с дороги, опрокидывание транспортного средства и наезд на дерево с последующим возгоранием. В результате ДТП пассажир 15 лет скончался в лечебном учреждении, водитель и двое пассажиров 16 и 15 лет получили травмы", - сказали журналистам в пресс-службе управления.
Региональное управление СК РФ в Telegram-канале отмечает, что по факту ДТП проводится процессуальная проверка.
Прокуратура области уточняет, что водитель и двое его пассажиров доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
"Надзорное ведомство даст оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также соблюдению требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Вопрос о принятии мер реагирования будет рассмотрен по результатам проверки", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
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