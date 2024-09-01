https://ria.ru/20240901/dtp-1969805778.html

В ДТП под Саратовом погиб подросток

В ДТП под Саратовом погиб подросток - РИА Новости, 01.09.2024

В ДТП под Саратовом погиб подросток

Легковой автомобиль под управлением подростка опрокинулся, врезался в дерево и загорелся в Саратовской области, в результате один подросток погиб, еще трое... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T13:34

2024-09-01T13:34

2024-09-01T13:34

происшествия

россия

гибдд мвд рф

следственный комитет россии (ск рф)

саратовская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_0:378:2882:1999_1920x0_80_0_0_acb571ff94eca5547826031bc447f77e.jpg

САРАТОВ, 1 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль под управлением подростка опрокинулся, врезался в дерево и загорелся в Саратовской области, в результате один подросток погиб, еще трое пострадали, сообщили в областном управлении ГИБДД. ДТП произошло в субботу в 23.30 (22.30 мск) на улице Железнодорожная в поселке Горный Краснопартизанского района. "По предварительным данным, 17-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ-21144, допустил съезд с дороги, опрокидывание транспортного средства и наезд на дерево с последующим возгоранием. В результате ДТП пассажир 15 лет скончался в лечебном учреждении, водитель и двое пассажиров 16 и 15 лет получили травмы", - сказали журналистам в пресс-службе управления. Региональное управление СК РФ в Telegram-канале отмечает, что по факту ДТП проводится процессуальная проверка. Прокуратура области уточняет, что водитель и двое его пассажиров доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. "Надзорное ведомство даст оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также соблюдению требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Вопрос о принятии мер реагирования будет рассмотрен по результатам проверки", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240121/dtp-1922610982.html

https://ria.ru/20231120/dtp-1910552825.html

россия

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), саратовская область