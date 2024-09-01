https://ria.ru/20240901/dtp-1969794966.html

В ДТП в Нижегородской области погибли восемь человек

В ДТП в Нижегородской области погибли восемь человек - РИА Новости, 01.09.2024

В ДТП в Нижегородской области погибли восемь человек

В ДТП в Нижегородской области погибли восемь человек, еще восемь пострадали, сообщил Минздрав региона. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T11:59

2024-09-01T11:59

2024-09-01T17:00

происшествия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен — РИА Новости. В ДТП в Нижегородской области погибли восемь человек, еще восемь пострадали, сообщил Минздрав региона."В числе пострадавших и погибших детей нет", — отметили в ведомстве.Один из пострадавших находится в состоянии крайней степени тяжести, трое — в тяжелой, четверо — средней степени тяжести.На месте происшествия работали пять бригад скорой помощи из Навашино, Кулебаки и Выксы. Также задействовали вертолеты санавиации. В Минздраве добавили, что решение о транспортировке пострадавших санавиацией в Нижний Новгород примут в зависимости от их состояния.ДТП произошло около 11 часов на 357-м километре федеральной трассы М-12 в Навашинском районе. В региональном управлении МВД сообщили, что, по предварительной информации, водитель минивэна, двигавшегося от границы Казахстана в сторону Москвы, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — отбойник, после чего машина опрокинулась. В автомобиле, по предварительным данным, находились 12 или 13 человек.

https://ria.ru/20240901/dtp-1969805778.html

https://ria.ru/20240831/moskva-1969651455.html

нижегородская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижегородская область