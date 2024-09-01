https://ria.ru/20240901/drony-1969766708.html

Расчет БПЛА нанес огневое поражение по позиции ВСУ

Расчет БПЛА нанес огневое поражение по позиции ВСУ - РИА Новости, 01.09.2024

Расчет БПЛА нанес огневое поражение по позиции ВСУ

Расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Днепр" с помощью разведывательного коптера выявил позицию украинской армии на правом берегу Днепра и РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T05:05

2024-09-01T05:05

2024-09-01T05:05

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вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 1 сен - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Днепр" с помощью разведывательного коптера выявил позицию украинской армии на правом берегу Днепра и с помощью ударного FPV-дрона тут же нанес ей огневое поражение, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет работает парой. Первый номер готовит ударный дрон к запуску. Второй в это время производит разведку и находит цель. Осуществив запуск FPV-дрона, второй номер корректировал полет дронов для точного наведения на цель. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона по пункту управления БПЛА ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Подразделения БПЛА группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ FPV-дронами на каховском направлении. Операторы беспилотных летательных аппаратов выявляют и уничтожают опорные пункты, живую силу, а также различную военную технику ВСУ.

https://ria.ru/20240617/bespilotnik-1953308386.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины