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Расчет БПЛА нанес огневое поражение по позиции ВСУ
Расчет БПЛА нанес огневое поражение по позиции ВСУ - РИА Новости, 01.09.2024
Расчет БПЛА нанес огневое поражение по позиции ВСУ
Расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Днепр" с помощью разведывательного коптера выявил позицию украинской армии на правом берегу Днепра и РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T05:05
2024-09-01T05:05
2024-09-01T05:05
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ГЕНИЧЕСК, 1 сен - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Днепр" с помощью разведывательного коптера выявил позицию украинской армии на правом берегу Днепра и с помощью ударного FPV-дрона тут же нанес ей огневое поражение, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет работает парой. Первый номер готовит ударный дрон к запуску. Второй в это время производит разведку и находит цель. Осуществив запуск FPV-дрона, второй номер корректировал полет дронов для точного наведения на цель. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона по пункту управления БПЛА ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Подразделения БПЛА группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ FPV-дронами на каховском направлении. Операторы беспилотных летательных аппаратов выявляют и уничтожают опорные пункты, живую силу, а также различную военную технику ВСУ.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчет БПЛА нанес огневое поражение по позиции ВСУ
Расчет разведывательных и ударных БПЛА нанес огневое поражение по позиции ВСУ