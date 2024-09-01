https://ria.ru/20240901/draka-1969858615.html

В подмосковном Раменском мигранты устроили массовую драку

В подмосковном Раменском мигранты устроили массовую драку - РИА Новости, 02.09.2024

В подмосковном Раменском мигранты устроили массовую драку

Мигранты устроили массовую драку в подмосковном Раменском, возбуждено уголовное дело, сообщил СК России. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-01T21:56

2024-09-01T21:56

2024-09-02T00:42

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

раменское

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292677_0:236:2943:1891_1920x0_80_0_0_8c55721da471e95e85cd4c110c0911de.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мигранты устроили массовую драку в подмосковном Раменском, возбуждено уголовное дело, сообщил СК России. Отмечается, что местные жители неоднократно обращались в местную администрацию и правоохранительные органы, однако меры не были приняты. "В соцмедиа сообщается, что в Раменском городском округе мигранты устроили массовую драку... Следственными органами ГСУ по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Помимо этого, доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах будет представлен главе СК России Александру Бастрыкину, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. "Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - добавили в СК.

https://ria.ru/20240821/sochi-1967478561.html

https://ria.ru/20240707/draka-1958036784.html

россия

московская область (подмосковье)

раменское

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, московская область (подмосковье), раменское, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)