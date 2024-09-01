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В подмосковном Раменском мигранты устроили массовую драку - РИА Новости, 02.09.2024
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21:56 01.09.2024 (обновлено: 00:42 02.09.2024)
https://ria.ru/20240901/draka-1969858615.html
В подмосковном Раменском мигранты устроили массовую драку
В подмосковном Раменском мигранты устроили массовую драку - РИА Новости, 02.09.2024
В подмосковном Раменском мигранты устроили массовую драку
Мигранты устроили массовую драку в подмосковном Раменском, возбуждено уголовное дело, сообщил СК России. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-01T21:56
2024-09-02T00:42
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
раменское
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мигранты устроили массовую драку в подмосковном Раменском, возбуждено уголовное дело, сообщил СК России. Отмечается, что местные жители неоднократно обращались в местную администрацию и правоохранительные органы, однако меры не были приняты. "В соцмедиа сообщается, что в Раменском городском округе мигранты устроили массовую драку... Следственными органами ГСУ по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Помимо этого, доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах будет представлен главе СК России Александру Бастрыкину, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. "Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - добавили в СК.
https://ria.ru/20240821/sochi-1967478561.html
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россия
московская область (подмосковье)
раменское
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), раменское, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Раменское, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В подмосковном Раменском мигранты устроили массовую драку

СК: мигранты устроили массовую драку в подмосковном Раменском, возбуждено дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мигранты устроили массовую драку в подмосковном Раменском, возбуждено уголовное дело, сообщил СК России.
Отмечается, что местные жители неоднократно обращались в местную администрацию и правоохранительные органы, однако меры не были приняты.
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«
"В соцмедиа сообщается, что в Раменском городском округе мигранты устроили массовую драку... Следственными органами ГСУ по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Помимо этого, доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах будет представлен главе СК России Александру Бастрыкину, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
«
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - добавили в СК.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)РаменскоеАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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