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Современные инженеры на это не способны. Древнее сооружение удивило ученых - РИА Новости, 01.09.2024
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Наука
 
08:00 01.09.2024 (обновлено: 08:09 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/dolmen-1969530690.html
Современные инженеры на это не способны. Древнее сооружение удивило ученых
Современные инженеры на это не способны. Древнее сооружение удивило ученых - РИА Новости, 01.09.2024
Современные инженеры на это не способны. Древнее сооружение удивило ученых
Дольмен Куэва-де-Менга в Испании не так известен, как египетские пирамиды или Стоунхендж, но впечатляет не меньше. Колоссальный курган возвели во времена... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T08:00
2024-09-01T08:09
наука
испания
археология
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Захар Андреев. Дольмен Куэва-де-Менга в Испании не так известен, как египетские пирамиды или Стоунхендж, но впечатляет не меньше. Колоссальный курган возвели во времена неолита, когда у людей еще не было орудий из металла. Специалисты изучили памятник и пришли к выводу, что его строители обладали глубокими познаниями в геологии, геометрии и физике.Древние тонныСлово "дольмен" восходит к кельтскому “каменный стол”. Сегодня так называют древние строения из мегалитов — гигантских камней. Как правило, речь идет о гробницах. Есть такие и в России, на Западном Кавказе, однако они существенно уступают в размерах огромному сооружению в окрестностях испанской Антекеры.Возраст дольмена Менга оценивают в 5600-6000 лет — старше египетских пирамид. Возведен из 32 больших камней. Вместе они весят 1140 тонн, а самый крупный — 150: это впятеро тяжелее самого крупного компонента Стоунхенджа. Камера длиной 25 и шириной до пяти метров встроена в холм, который возвышается над окружающей равниной примерно на 50 метров.До сих пор было непонятно, как возводили Менгу. Люди в эпоху неолита не знали письменности, а орудиями пользовались только из камня и других природных материалов. Но главное, как считалось раньше, — не имели представления об инженерном деле. Впрочем, по мнению авторов новой работы, последнее утверждение стоит пересмотреть. Результаты десятилетнего исследовательского проекта опубликованы в журнале Science Advances.Каменный "тетрис"Помещение в разрезе образует трапецию: камни-стенки слегка наклонены к центру и накрыты сверху плитами. Чтобы сделать конструкцию устойчивой, древние строители добились удивительной точности: каждый вертикальный камень установлен под практически одинаковым углом от 84 до 85 градусов. Вероятно, для этого использовали отвесы и угольники. Причем потолочная плита подходит к стенам как пазл."Они словно играли в тетрис", — отмечает один из авторов работы, профессор археологии доисторического периода в Университете Севильи Леонардо Гарсия Санхуан. Ранее команда выяснила, что камни к месту строительства доставили из месторождения, расположенного в 850 метрах от дольмена — и на 50 метров выше. Это по мнению ученых, упростило перемещение тяжестей.Поднимали мегалиты, скорее всего, с помощью противовесов. Исследование показало, что вертикальные элементы сперва вкопали глубоко в землю — до трети высоты. Затем на них установили горизонтальную плиту. Для пущей прочности сделали подпорки — каменные столбы. Современный вид камера приобрела, когда удалили лишний грунт.Получившееся здание затем покрыли земляной насыпью, которая служила защитой от холодной и влажной погоды, а также добавила еще устойчивости.Причины прочностиТочное назначение дольмена непонятно. Возможно, это гробница или храм — археологические данные слишком скудны, а письменных источников тех времен, как известно, не существует. Исследователи предполагают: неолитические зодчие добивались особой прочности из-за того, что регион сейсмически активен. Однако есть и другое мнение."Есть более важная причина, почему каменные памятники, такие как Менга, Стоунхендж и многие другие, делали настолько прочными: стремление к долговечности. Ведь в большинстве случаев это гробницы, в которых должны навсегда упокоиться умершие предки", — поясняет британский историк Майк Паркер-Пирсон, не принимавший участия в исследовании.Как бы то ни было, Гарсия Санхуан и его команда считают испанский дольмен свидетельством существования "ранней науки"."Эти люди имели представление о физике — трении, углах. Они знали геологию — свойства горных пород, геометрию, — говорит ученый. — Сложите все вместе — и что получите? Мы должны назвать это наукой".По мнению специалиста, современные инженеры вряд ли смогли бы построить Менгу, располагая лишь теми ресурсами, что были у древних зодчих шесть тысяч лет назад.
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испания, археология
Наука, Испания, Археология
Современные инженеры на это не способны. Древнее сооружение удивило ученых

Археолог Санхуан: "Современный инженер не смог бы превзойти строителей неолита"

CC BY-SA 3.0 IGO / Manfred Werne / Dolmen de Menga Antequera20Вход в дольмен Куэва-де-Менга
Вход в дольмен Куэва-де-Менга - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
CC BY-SA 3.0 IGO / Manfred Werne / Dolmen de Menga Antequera20
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Захар Андреев. Дольмен Куэва-де-Менга в Испании не так известен, как египетские пирамиды или Стоунхендж, но впечатляет не меньше. Колоссальный курган возвели во времена неолита, когда у людей еще не было орудий из металла. Специалисты изучили памятник и пришли к выводу, что его строители обладали глубокими познаниями в геологии, геометрии и физике.

Древние тонны

Слово "дольмен" восходит к кельтскому “каменный стол”. Сегодня так называют древние строения из мегалитов — гигантских камней. Как правило, речь идет о гробницах. Есть такие и в России, на Западном Кавказе, однако они существенно уступают в размерах огромному сооружению в окрестностях испанской Антекеры.
Возраст дольмена Менга оценивают в 5600-6000 лет — старше египетских пирамид. Возведен из 32 больших камней. Вместе они весят 1140 тонн, а самый крупный — 150: это впятеро тяжелее самого крупного компонента Стоунхенджа. Камера длиной 25 и шириной до пяти метров встроена в холм, который возвышается над окружающей равниной примерно на 50 метров.
До сих пор было непонятно, как возводили Менгу. Люди в эпоху неолита не знали письменности, а орудиями пользовались только из камня и других природных материалов. Но главное, как считалось раньше, — не имели представления об инженерном деле. Впрочем, по мнению авторов новой работы, последнее утверждение стоит пересмотреть. Результаты десятилетнего исследовательского проекта опубликованы в журнале Science Advances.

Каменный "тетрис"

Помещение в разрезе образует трапецию: камни-стенки слегка наклонены к центру и накрыты сверху плитами. Чтобы сделать конструкцию устойчивой, древние строители добились удивительной точности: каждый вертикальный камень установлен под практически одинаковым углом от 84 до 85 градусов. Вероятно, для этого использовали отвесы и угольники. Причем потолочная плита подходит к стенам как пазл.
"Они словно играли в тетрис", — отмечает один из авторов работы, профессор археологии доисторического периода в Университете Севильи Леонардо Гарсия Санхуан.
Ранее команда выяснила, что камни к месту строительства доставили из месторождения, расположенного в 850 метрах от дольмена — и на 50 метров выше. Это по мнению ученых, упростило перемещение тяжестей.
© Фото : Public domainДольмен Куэва-де-Менга
Дольмен Куэва-де-Менга - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Public domain
Дольмен Куэва-де-Менга
Поднимали мегалиты, скорее всего, с помощью противовесов. Исследование показало, что вертикальные элементы сперва вкопали глубоко в землю — до трети высоты. Затем на них установили горизонтальную плиту. Для пущей прочности сделали подпорки — каменные столбы. Современный вид камера приобрела, когда удалили лишний грунт.
Получившееся здание затем покрыли земляной насыпью, которая служила защитой от холодной и влажной погоды, а также добавила еще устойчивости.

Причины прочности

Точное назначение дольмена непонятно. Возможно, это гробница или храм — археологические данные слишком скудны, а письменных источников тех времен, как известно, не существует. Исследователи предполагают: неолитические зодчие добивались особой прочности из-за того, что регион сейсмически активен. Однако есть и другое мнение.
"Есть более важная причина, почему каменные памятники, такие как Менга, Стоунхендж и многие другие, делали настолько прочными: стремление к долговечности. Ведь в большинстве случаев это гробницы, в которых должны навсегда упокоиться умершие предки", — поясняет британский историк Майк Паркер-Пирсон, не принимавший участия в исследовании.
CC BY-SA 3.0 / Grez / L'intérieur du dolmen de Menga (Antequera, Andalousie, Espagne)Внутренний вид погребальной камеры
Внутренний вид погребальной камеры - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
CC BY-SA 3.0 / Grez / L'intérieur du dolmen de Menga (Antequera, Andalousie, Espagne)
Внутренний вид погребальной камеры
Как бы то ни было, Гарсия Санхуан и его команда считают испанский дольмен свидетельством существования "ранней науки".
"Эти люди имели представление о физике — трении, углах. Они знали геологию — свойства горных пород, геометрию, — говорит ученый. — Сложите все вместе — и что получите? Мы должны назвать это наукой".
По мнению специалиста, современные инженеры вряд ли смогли бы построить Менгу, располагая лишь теми ресурсами, что были у древних зодчих шесть тысяч лет назад.
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