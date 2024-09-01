https://ria.ru/20240901/dollar-1969759462.html
Аналитик оценил, ждать ли в сентябре доллара по 90 рублей и ниже
Аналитик оценил, ждать ли в сентябре доллара по 90 рублей и ниже - РИА Новости, 01.09.2024
Аналитик оценил, ждать ли в сентябре доллара по 90 рублей и ниже
Рубль в сентябре останется волатильным к мировым валютам и, скорее всего, продолжит плавное ослабление. Но все может измениться, и тогда он укрепится ниже 90... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T03:18
2024-09-01T03:18
2024-09-01T03:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
владислав антонов (аналитик)
bitriver
доллар
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Рубль в сентябре останется волатильным к мировым валютам и, скорее всего, продолжит плавное ослабление. Но все может измениться, и тогда он укрепится ниже 90 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Он напомнил, что основное влияние на формирование курса рубля оказывают баланс спроса и предложения на внебиржевом рынке, продажа валютной выручки экспортерами, спрос на валюту у импортеров, геополитика и возможное вмешательство Центробанка, если доллар окажется дороже 98 рублей.В ближайшие недели мы можем увидеть доллар по 93,5 рубля, но этот уровень входит в широкий торговый диапазон, в котором идут торги. Вряд ли регулятор будет вмешиваться в ситуацию. При этом не исключено, что на тонком рынке мы увидим рубль ниже 90 за доллар, добавил Антонов.В целом на курс в начале осени будет влиять слишком много факторов, которые трудно поддаются оценке. "Сейчас инвесторы, как слепые котята на рынке, поскольку нет прозрачности в участниках", — подытожил аналитик.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владислав антонов (аналитик), bitriver, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Владислав Антонов (аналитик), BitRiver, Доллар
Аналитик оценил, ждать ли в сентябре доллара по 90 рублей и ниже
Аналитик Антонов допустил скорое подорожание доллара до 93,5 рубля
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости.
Рубль в сентябре останется волатильным к мировым валютам и, скорее всего, продолжит плавное ослабление. Но все может измениться, и тогда он укрепится ниже 90 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм"
финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Он напомнил, что основное влияние на формирование курса рубля оказывают баланс спроса и предложения на внебиржевом рынке, продажа валютной выручки экспортерами, спрос на валюту у импортеров, геополитика и возможное вмешательство Центробанка, если доллар окажется дороже 98 рублей.
В ближайшие недели мы можем увидеть доллар по 93,5 рубля, но этот уровень входит в широкий торговый диапазон, в котором идут торги. Вряд ли регулятор будет вмешиваться в ситуацию. При этом не исключено, что на тонком рынке мы увидим рубль ниже 90 за доллар, добавил Антонов.
В целом на курс в начале осени будет влиять слишком много факторов, которые трудно поддаются оценке. "Сейчас инвесторы, как слепые котята на рынке, поскольку нет прозрачности в участниках", — подытожил аналитик.