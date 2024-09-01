https://ria.ru/20240901/dollar-1969759462.html

Аналитик оценил, ждать ли в сентябре доллара по 90 рублей и ниже

Аналитик оценил, ждать ли в сентябре доллара по 90 рублей и ниже - РИА Новости, 01.09.2024

Аналитик оценил, ждать ли в сентябре доллара по 90 рублей и ниже

Рубль в сентябре останется волатильным к мировым валютам и, скорее всего, продолжит плавное ослабление. Но все может измениться, и тогда он укрепится ниже 90... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T03:18

2024-09-01T03:18

2024-09-01T03:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

владислав антонов (аналитик)

bitriver

доллар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585341_0:0:3118:1753_1920x0_80_0_0_973ab69ed6e90379cee0030fa52130da.jpg

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Рубль в сентябре останется волатильным к мировым валютам и, скорее всего, продолжит плавное ослабление. Но все может измениться, и тогда он укрепится ниже 90 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Он напомнил, что основное влияние на формирование курса рубля оказывают баланс спроса и предложения на внебиржевом рынке, продажа валютной выручки экспортерами, спрос на валюту у импортеров, геополитика и возможное вмешательство Центробанка, если доллар окажется дороже 98 рублей.В ближайшие недели мы можем увидеть доллар по 93,5 рубля, но этот уровень входит в широкий торговый диапазон, в котором идут торги. Вряд ли регулятор будет вмешиваться в ситуацию. При этом не исключено, что на тонком рынке мы увидим рубль ниже 90 за доллар, добавил Антонов.В целом на курс в начале осени будет влиять слишком много факторов, которые трудно поддаются оценке. "Сейчас инвесторы, как слепые котята на рынке, поскольку нет прозрачности в участниках", — подытожил аналитик.

https://ria.ru/20240727/stavka-1962300037.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, владислав антонов (аналитик), bitriver, доллар