https://ria.ru/20240901/dnr-1969818896.html

Российские беспилотники уничтожили украинский танк в ДНР

Российские беспилотники уничтожили украинский танк в ДНР - РИА Новости, 01.09.2024

Российские беспилотники уничтожили украинский танк в ДНР

Операторы БПЛА 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа, действующей в составе российской группировки войск "Юг", успешно... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T15:16

2024-09-01T15:16

2024-09-01T15:54

специальная военная операция на украине

безопасность

днр

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ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. Операторы БПЛА 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа, действующей в составе российской группировки войск "Юг", успешно уничтожили украинский танк, пытавшийся контратаковать силы РФ на окраине Часова Яра в ДНР, сообщил РИА Новости командир подразделения. Видео уничтожения танка попало в распоряжение РИА Новости. "Рано утром в ходе воздушной разведки был замечен украинский танк, который выезжал из Часова Яра, примерно в 06.25 с помощью FPV-дронов танк был уничтожен", - рассказал командир. По его словам, через некоторое время после попадания в цель боеприпаса произошла детонация боекомплект - и танк полностью сгорел.

https://ria.ru/20240901/orudie-1969809950.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения танка ВСУ российскими операторами БПЛА Операторы БПЛА 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, действующей в составе «Южной» группировки войск, подбили танк ВСУ при попытке контратаковать силы РФ на окраине Часова Яра в ДНР 2024-09-01T15:16 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, днр