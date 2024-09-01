https://ria.ru/20240901/dnr-1969818896.html
Российские беспилотники уничтожили украинский танк в ДНР
Российские беспилотники уничтожили украинский танк в ДНР - РИА Новости, 01.09.2024
Российские беспилотники уничтожили украинский танк в ДНР
Операторы БПЛА 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа, действующей в составе российской группировки войск "Юг", успешно... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T15:16
2024-09-01T15:16
2024-09-01T15:54
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ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. Операторы БПЛА 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа, действующей в составе российской группировки войск "Юг", успешно уничтожили украинский танк, пытавшийся контратаковать силы РФ на окраине Часова Яра в ДНР, сообщил РИА Новости командир подразделения. Видео уничтожения танка попало в распоряжение РИА Новости. "Рано утром в ходе воздушной разведки был замечен украинский танк, который выезжал из Часова Яра, примерно в 06.25 с помощью FPV-дронов танк был уничтожен", - рассказал командир. По его словам, через некоторое время после попадания в цель боеприпаса произошла детонация боекомплект - и танк полностью сгорел.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры уничтожения танка ВСУ российскими операторами БПЛА
Операторы БПЛА 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, действующей в составе «Южной» группировки войск, подбили танк ВСУ при попытке контратаковать силы РФ на окраине Часова Яра в ДНР
2024-09-01T15:16
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, днр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, ДНР
Российские беспилотники уничтожили украинский танк в ДНР
Операторы БПЛА уничтожили украинский танк на окраине Часова Яра в ДНР
ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. Операторы БПЛА 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа, действующей в составе российской группировки войск "Юг", успешно уничтожили украинский танк, пытавшийся контратаковать силы РФ на окраине Часова Яра в ДНР, сообщил РИА Новости командир подразделения.
Видео уничтожения танка попало в распоряжение РИА Новости.
"Рано утром в ходе воздушной разведки был замечен украинский танк, который выезжал из Часова Яра, примерно в 06.25 с помощью FPV-дронов танк был уничтожен", - рассказал командир.
По его словам, через некоторое время после попадания в цель боеприпаса произошла детонация боекомплект - и танк полностью сгорел.