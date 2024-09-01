https://ria.ru/20240901/devis-1969819485.html

"Огромное количество". В США заявили о катастрофе для ВСУ в Курской области

"Огромное количество". В США заявили о катастрофе для ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.09.2024

"Огромное количество". В США заявили о катастрофе для ВСУ в Курской области

Силы ВСУ, атаковавшие Курскую область, значительно ослабли и вынуждены отступать, неся крупные потери в технике и людях, заявил отставной офицер ВС США Дэниел... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T15:22

2024-09-01T15:22

2024-09-01T15:22

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

россия

украина

валерий герасимов

александр сырский

вооруженные силы сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274439_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1fc45b31df0fe1383b0a4a1eaacb1d18.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Силы ВСУ, атаковавшие Курскую область, значительно ослабли и вынуждены отступать, неся крупные потери в технике и людях, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Когда Украина только совершила проникновение в Курскую область, это создало шумиху в медиа и кратковременный подъем боевого духа у Киева. Но теперь наступление выдохлось, украинские силы увязли, и Россия начинает методично отодвигать линию фронта назад. А у Украины не хватает живой силы, чтобы продолжать отправлять ее в этот регион", — отметил эксперт.По словам офицера, колоссальные и невосполнимые потери ВСУ в Курской области окажут сильное негативное влияние на возможности украинской армии на всех направлениях фронта."Украина потеряла не только войска, но и огромное количество техники и сотни боевых машин, которые теперь непригодны к использованию. Весь театр военных действий истощается, а сейчас им даже трудно безопасно доставить собственную пехоту на передовую, потому что у них просто не хватает людей, в то время как у России все с этим в порядке", — резюмировал бывший военный.В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.

https://ria.ru/20240901/kurskoe-1969802207.html

https://ria.ru/20240901/rodina-1969763961.html

курская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, курская область, россия, украина, валерий герасимов, александр сырский, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины