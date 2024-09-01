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"Огромное количество". В США заявили о катастрофе для ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/devis-1969819485.html
"Огромное количество". В США заявили о катастрофе для ВСУ в Курской области
"Огромное количество". В США заявили о катастрофе для ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.09.2024
"Огромное количество". В США заявили о катастрофе для ВСУ в Курской области
Силы ВСУ, атаковавшие Курскую область, значительно ослабли и вынуждены отступать, неся крупные потери в технике и людях, заявил отставной офицер ВС США Дэниел... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T15:22
2024-09-01T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
украина
валерий герасимов
александр сырский
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Силы ВСУ, атаковавшие Курскую область, значительно ослабли и вынуждены отступать, неся крупные потери в технике и людях, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Когда Украина только совершила проникновение в Курскую область, это создало шумиху в медиа и кратковременный подъем боевого духа у Киева. Но теперь наступление выдохлось, украинские силы увязли, и Россия начинает методично отодвигать линию фронта назад. А у Украины не хватает живой силы, чтобы продолжать отправлять ее в этот регион", — отметил эксперт.По словам офицера, колоссальные и невосполнимые потери ВСУ в Курской области окажут сильное негативное влияние на возможности украинской армии на всех направлениях фронта."Украина потеряла не только войска, но и огромное количество техники и сотни боевых машин, которые теперь непригодны к использованию. Весь театр военных действий истощается, а сейчас им даже трудно безопасно доставить собственную пехоту на передовую, потому что у них просто не хватает людей, в то время как у России все с этим в порядке", — резюмировал бывший военный.В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
https://ria.ru/20240901/kurskoe-1969802207.html
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в мире, курская область, россия, украина, валерий герасимов, александр сырский, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Александр Сырский, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
"Огромное количество". В США заявили о катастрофе для ВСУ в Курской области

Дэвис: вторжение в Курскую область ослабло, ВСУ несут большие потери

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Силы ВСУ, атаковавшие Курскую область, значительно ослабли и вынуждены отступать, неся крупные потери в технике и людях, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Когда Украина только совершила проникновение в Курскую область, это создало шумиху в медиа и кратковременный подъем боевого духа у Киева. Но теперь наступление выдохлось, украинские силы увязли, и Россия начинает методично отодвигать линию фронта назад. А у Украины не хватает живой силы, чтобы продолжать отправлять ее в этот регион", — отметил эксперт.
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении до 360 боевиков
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По словам офицера, колоссальные и невосполнимые потери ВСУ в Курской области окажут сильное негативное влияние на возможности украинской армии на всех направлениях фронта.
"Украина потеряла не только войска, но и огромное количество техники и сотни боевых машин, которые теперь непригодны к использованию. Весь театр военных действий истощается, а сейчас им даже трудно безопасно доставить собственную пехоту на передовую, потому что у них просто не хватает людей, в то время как у России все с этим в порядке", — резюмировал бывший военный.
В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияУкраинаВалерий ГерасимовАлександр СырскийВооруженные силы СШАВооруженные силы Украины
 
 
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