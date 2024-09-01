https://ria.ru/20240901/desant-1969766337.html
Десант уничтожил пункты управления БПЛА ВСУ и склад с боеприпасами
Десант уничтожил пункты управления БПЛА ВСУ и склад с боеприпасами - РИА Новости, 01.09.2024
Десант уничтожил пункты управления БПЛА ВСУ и склад с боеприпасами
Операторы FPV-дронов Ульяновских десантников ликвидировали передатчик системы спутниковой связи, два пункта управления БПЛА украинской армии с личным составом и РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T05:03
2024-09-01T05:03
2024-09-01T05:03
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967860177_0:101:3071:1828_1920x0_80_0_0_c712102a4a13e3cb34c1d0fa1e837dc7.jpg
ГЕНИЧЕСК, 1 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов Ульяновских десантников ликвидировали передатчик системы спутниковой связи, два пункта управления БПЛА украинской армии с личным составом и склад с боеприпасами на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Военнослужащие разведывательного батальона отдельного гвардейского соединения ВДВ с помощью FPV-дронов за последние несколько дней нанесли ряд точных ударов по военным объектам ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Последовательными ударами операторы FPV-дронов Ульяновского соединения ВДВ уничтожили передатчик системы спутниковой связи, два пункта управления БПЛА ВСУ с личным составом и склад с боеприпасами", - сообщил представитель оборонного ведомства. Подразделения Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск "Днепр" активно применяют FPV-дроны для поражения различных целей на правому берегу Днепра в Херсонской области. В зависимости от задачи, на БПЛА устанавливаются различные типы снарядов, как с фугасным зарядом, так и с кумулятивным.
https://ria.ru/20240901/mi-28-1969766187.html
https://ria.ru/20240815/desantniki-1966301249.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967860177_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_2ad75229b6e5b85357c9e477316e1573.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Десант уничтожил пункты управления БПЛА ВСУ и склад с боеприпасами
Ульяновские десантники поразили пункты управления БПЛА и склад с боеприпасами