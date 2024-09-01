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Десант уничтожил пункты управления БПЛА ВСУ и склад с боеприпасами - РИА Новости, 01.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/desant-1969766337.html
Десант уничтожил пункты управления БПЛА ВСУ и склад с боеприпасами
Десант уничтожил пункты управления БПЛА ВСУ и склад с боеприпасами - РИА Новости, 01.09.2024
Десант уничтожил пункты управления БПЛА ВСУ и склад с боеприпасами
Операторы FPV-дронов Ульяновских десантников ликвидировали передатчик системы спутниковой связи, два пункта управления БПЛА украинской армии с личным составом и РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T05:03
2024-09-01T05:03
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 1 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов Ульяновских десантников ликвидировали передатчик системы спутниковой связи, два пункта управления БПЛА украинской армии с личным составом и склад с боеприпасами на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Военнослужащие разведывательного батальона отдельного гвардейского соединения ВДВ с помощью FPV-дронов за последние несколько дней нанесли ряд точных ударов по военным объектам ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Последовательными ударами операторы FPV-дронов Ульяновского соединения ВДВ уничтожили передатчик системы спутниковой связи, два пункта управления БПЛА ВСУ с личным составом и склад с боеприпасами", - сообщил представитель оборонного ведомства. Подразделения Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск "Днепр" активно применяют FPV-дроны для поражения различных целей на правому берегу Днепра в Херсонской области. В зависимости от задачи, на БПЛА устанавливаются различные типы снарядов, как с фугасным зарядом, так и с кумулятивным.
https://ria.ru/20240901/mi-28-1969766187.html
https://ria.ru/20240815/desantniki-1966301249.html
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херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Десант уничтожил пункты управления БПЛА ВСУ и склад с боеприпасами

Ульяновские десантники поразили пункты управления БПЛА и склад с боеприпасами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ГЕНИЧЕСК, 1 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов Ульяновских десантников ликвидировали передатчик системы спутниковой связи, два пункта управления БПЛА украинской армии с личным составом и склад с боеприпасами на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Военнослужащие разведывательного батальона отдельного гвардейского соединения ВДВ с помощью FPV-дронов за последние несколько дней нанесли ряд точных ударов по военным объектам ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Последовательными ударами операторы FPV-дронов Ульяновского соединения ВДВ уничтожили передатчик системы спутниковой связи, два пункта управления БПЛА ВСУ с личным составом и склад с боеприпасами", - сообщил представитель оборонного ведомства.
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Подразделения Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск "Днепр" активно применяют FPV-дроны для поражения различных целей на правому берегу Днепра в Херсонской области.
В зависимости от задачи, на БПЛА устанавливаются различные типы снарядов, как с фугасным зарядом, так и с кумулятивным.
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Российские десантники уничтожили антенны Starlink в Херсонской области
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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