https://ria.ru/20240901/desant-1969766337.html

Десант уничтожил пункты управления БПЛА ВСУ и склад с боеприпасами

Десант уничтожил пункты управления БПЛА ВСУ и склад с боеприпасами - РИА Новости, 01.09.2024

Десант уничтожил пункты управления БПЛА ВСУ и склад с боеприпасами

Операторы FPV-дронов Ульяновских десантников ликвидировали передатчик системы спутниковой связи, два пункта управления БПЛА украинской армии с личным составом и РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T05:03

2024-09-01T05:03

2024-09-01T05:03

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 1 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов Ульяновских десантников ликвидировали передатчик системы спутниковой связи, два пункта управления БПЛА украинской армии с личным составом и склад с боеприпасами на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Военнослужащие разведывательного батальона отдельного гвардейского соединения ВДВ с помощью FPV-дронов за последние несколько дней нанесли ряд точных ударов по военным объектам ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Последовательными ударами операторы FPV-дронов Ульяновского соединения ВДВ уничтожили передатчик системы спутниковой связи, два пункта управления БПЛА ВСУ с личным составом и склад с боеприпасами", - сообщил представитель оборонного ведомства. Подразделения Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск "Днепр" активно применяют FPV-дроны для поражения различных целей на правому берегу Днепра в Херсонской области. В зависимости от задачи, на БПЛА устанавливаются различные типы снарядов, как с фугасным зарядом, так и с кумулятивным.

https://ria.ru/20240901/mi-28-1969766187.html

https://ria.ru/20240815/desantniki-1966301249.html

херсонская область

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херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины