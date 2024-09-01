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В Саратовской области завели дело после ДТП с гибелью подростка - РИА Новости, 01.09.2024
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20:09 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/delo-1969849007.html
В Саратовской области завели дело после ДТП с гибелью подростка
В Саратовской области завели дело после ДТП с гибелью подростка - РИА Новости, 01.09.2024
В Саратовской области завели дело после ДТП с гибелью подростка
Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего водителя легкового автомобиля после ДТП, в результате которого один... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T20:09
2024-09-01T20:09
авто
россия
саратовская область
железнодорожный
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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САРАТОВ, 1 сен - РИА Новости. Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего водителя легкового автомобиля после ДТП, в результате которого один подросток-пассажир погиб, еще двое пострадали, сообщило областное управление СК РФ. Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что в субботу около полуночи на улице Железнодорожная в поселке Горный Краснопартизанского района, предварительно, ВАЗ-21144 под управлением 17-летнего водителя съехал с дороги, опрокинулся, врезался в дерево и загорелся, в результате 15-летний пассажир скончался в больнице, а водителя и двоих пассажиров 16 и 15 лет с травмами доставили в больницу. "Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами", - говорится в сообщении Telegram-канала областного управления СК РФ. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до двенадцати лет лишения свободы. По предварительным данным следствия, подозреваемый, не имея водительских прав, за рулем автомобиля ВАЗ-21144 в поселке Горный выехал на встречную полосу, где допустил опрокидывание автомобиля в кювет, после чего водитель, 16-летний и двое 15-летних пассажиров были доставлены в больницу, где один из пассажиров скончался.
https://ria.ru/20240901/mordovija-1969848101.html
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саратовская область
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авто, россия, саратовская область, железнодорожный, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Авто, Россия, Саратовская область, Железнодорожный, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Саратовской области завели дело после ДТП с гибелью подростка

Под Саратовом завели дело против юного водителя после ДТП с гибелью подростка

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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САРАТОВ, 1 сен - РИА Новости. Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего водителя легкового автомобиля после ДТП, в результате которого один подросток-пассажир погиб, еще двое пострадали, сообщило областное управление СК РФ.
Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что в субботу около полуночи на улице Железнодорожная в поселке Горный Краснопартизанского района, предварительно, ВАЗ-21144 под управлением 17-летнего водителя съехал с дороги, опрокинулся, врезался в дерево и загорелся, в результате 15-летний пассажир скончался в больнице, а водителя и двоих пассажиров 16 и 15 лет с травмами доставили в больницу.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами", - говорится в сообщении Telegram-канала областного управления СК РФ.
Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до двенадцати лет лишения свободы.
По предварительным данным следствия, подозреваемый, не имея водительских прав, за рулем автомобиля ВАЗ-21144 в поселке Горный выехал на встречную полосу, где допустил опрокидывание автомобиля в кювет, после чего водитель, 16-летний и двое 15-летних пассажиров были доставлены в больницу, где один из пассажиров скончался.
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