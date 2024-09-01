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В Саратовской области завели дело после ДТП с гибелью подростка

В Саратовской области завели дело после ДТП с гибелью подростка - РИА Новости, 01.09.2024

В Саратовской области завели дело после ДТП с гибелью подростка

Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего водителя легкового автомобиля после ДТП, в результате которого один... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T20:09

2024-09-01T20:09

2024-09-01T20:09

авто

россия

саратовская область

железнодорожный

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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САРАТОВ, 1 сен - РИА Новости. Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего водителя легкового автомобиля после ДТП, в результате которого один подросток-пассажир погиб, еще двое пострадали, сообщило областное управление СК РФ. Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что в субботу около полуночи на улице Железнодорожная в поселке Горный Краснопартизанского района, предварительно, ВАЗ-21144 под управлением 17-летнего водителя съехал с дороги, опрокинулся, врезался в дерево и загорелся, в результате 15-летний пассажир скончался в больнице, а водителя и двоих пассажиров 16 и 15 лет с травмами доставили в больницу. "Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами", - говорится в сообщении Telegram-канала областного управления СК РФ. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до двенадцати лет лишения свободы. По предварительным данным следствия, подозреваемый, не имея водительских прав, за рулем автомобиля ВАЗ-21144 в поселке Горный выехал на встречную полосу, где допустил опрокидывание автомобиля в кювет, после чего водитель, 16-летний и двое 15-летних пассажиров были доставлены в больницу, где один из пассажиров скончался.

https://ria.ru/20240901/mordovija-1969848101.html

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саратовская область

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авто, россия, саратовская область, железнодорожный, следственный комитет россии (ск рф), происшествия