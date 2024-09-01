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Перечень категорий граждан, подлежащих вакцинации от COVID-19, сократили - РИА Новости, 01.09.2024
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00:23 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/covid-19-1969754310.html
Перечень категорий граждан, подлежащих вакцинации от COVID-19, сократили
Перечень категорий граждан, подлежащих вакцинации от COVID-19, сократили - РИА Новости, 01.09.2024
Перечень категорий граждан, подлежащих вакцинации от COVID-19, сократили
Минздрав РФ внес изменения в календарь вакцинации по эпидпоказаниям, согласно которым вакцинация от коронавируса предусмотрена теперь лишь для уязвимых... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T00:23
2024-09-01T00:23
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Минздрав РФ внес изменения в календарь вакцинации по эпидпоказаниям, согласно которым вакцинация от коронавируса предусмотрена теперь лишь для уязвимых категорий граждан, соответствующий приказ министерства вступает в силу в воскресенье. "Внести изменения в приказ министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 года... "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок", - говорится в документе. Так, согласно документу, вакцинацию теперь будут проходить лица старше 18 лет, ранее не болевшие или не привитые против коронавирусной инфекции, граждане в возрасте 60 лет и старше. Также к уязвимой категории Минздрав отнес людей с хроническими заболеваниями, с первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями. Ревакцинация может проводиться не ранее чем через год после предыдущей вакцинации, отмечается в приказе.
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Россия, Общество
Перечень категорий граждан, подлежащих вакцинации от COVID-19, сократили

В РФ сокращается перечень категорий граждан, подлежащих вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедсестра держит шприц
Медсестра держит шприц - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Минздрав РФ внес изменения в календарь вакцинации по эпидпоказаниям, согласно которым вакцинация от коронавируса предусмотрена теперь лишь для уязвимых категорий граждан, соответствующий приказ министерства вступает в силу в воскресенье.
"Внести изменения в приказ министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 года... "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок", - говорится в документе.
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Так, согласно документу, вакцинацию теперь будут проходить лица старше 18 лет, ранее не болевшие или не привитые против коронавирусной инфекции, граждане в возрасте 60 лет и старше. Также к уязвимой категории Минздрав отнес людей с хроническими заболеваниями, с первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.
Ревакцинация может проводиться не ранее чем через год после предыдущей вакцинации, отмечается в приказе.
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