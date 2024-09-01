https://ria.ru/20240901/chekhiya-1969857281.html

Самым богатым чехом стал бизнесмен в энергетике

Самым богатым чехом стал бизнесмен в энергетике - РИА Новости, 01.09.2024

Самым богатым чехом стал бизнесмен в энергетике

Бизнесмен в энергетике Даниэл Кршетинский является самым богатым человеком в Чехии, его общий капитал составляет 390 миллиардов крон (около 15,6 миллиарда... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T21:47

2024-09-01T21:47

2024-09-01T21:47

экономика

чехия

европа

аляска

даниэл кршетинский

андрей бабиш

петр келлнер

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ПРАГА, 1 сен - РИА Новости. Бизнесмен в энергетике Даниэл Кршетинский является самым богатым человеком в Чехии, его общий капитал составляет 390 миллиардов крон (около 15,6 миллиарда евро), сообщил в воскресенье экономический еженедельник Euro, который ежегодно составляет списки самых богатых людей республики. "Самым богатым чехом в рейтинге... этого года является Даниэл Кршетинский, чьи активы за последний год выросли с 217 миллиардов крон (около 8,6 миллиарда евро) до 390 миллиардов крон (около 15,6 миллиардов евро). Таким образом, он сместил с вершины рейтинга Ренату Келлнерову и ее семью, чьи активы увеличились на 65 миллиардов крон (около 2,6 миллиарда евро) до 350 миллиардов крон (около 14 миллиардов евро) в годовом исчислении. Более других миллиардеров "похудел" лидер оппозиционного политического движения ANO ("Акция недовольных граждан") и экс-премьер Андрей Бабиш, состояние которого уменьшилось на 50 миллиардов крон (около 2 миллиардов евро) до 85 миллиардов крон (около 3,4 миллиарда евро), с этим показателем он опустился с пятого на седьмое место в списке самых богатых соотечественников", - отмечается в сообщении. Активы Кршетинского сосредоточены в основном в группе EP Corporate Group, в которой ему принадлежит около 90% акций. В группу входит Энергетический и промышленный холдинг (EPH), сосредоточивший под своей "крышей" более 70 компаний по всей Европе. На втором месте находится инвестиционная группа PPF, которую Келлнерова унаследовала от своего мужа, Петра Келлнера, после его гибели в вертолетной аварии на Аляске в 2021 году. Третье место в списке занимает соучредитель инвестиционной группы J&T Патрик Ткач с состоянием в 260 миллиардов крон (около 10,4 миллиарда евро), его активы увеличились на 95 миллиардов крон (около 3,8 миллиарда евро) в годовом исчислении. На четвертом месте находится основатель инвестиционной группы KKCG Карел Комарек с состоянием в 170 миллиардов крон (около 6,8 миллиарда евро), которое за прошедший год не изменилось. Владелец энергетической группы Sev.en Energy Павел Тыкач, занявший пятое место, увеличил за год свое состояние на 37 миллиардов крон (около 1,4 миллиарда евро) до 145 миллиардов крон (около 5,8 миллиарда евро). Показатели шестого номера рейтинга, владельца группы по управлению недвижимостью CPI Радована Витека, за год снизились на 22 миллиарда крон (около 880 миллиардов евро) до 132 миллиардов крон (около 5,2 миллиарда евро). На седьмом месте находится вышеупомянутый экс-премьер Бабиш, работающий в сфере химической и пищевой промышленности и сельского хозяйства, его холдинг Agrofert является крупнейшим в агросфере в Восточной Европе. Восьмой номер рейтинга, Михал Стрнад является владельцем оборонно-машиностроительной группы Czechoslovak Group, увеличив за год свои показатели на 20,5 миллиарда крон (около 800 миллионов евро), он довел свое состояние до 56 миллиардов крон (около 2,2 миллиарда евро). Последние два места в десятке самых богатых людей Чехии заняли владелец сталелитейной группы Moravia Steel Томаш Хренко и его семья (девятое место), с капиталом 55 миллиардов крон (около 2,19 миллиарда евро), и владелец финансовой группы J&T Finance Group Йозеф Ткач (десятое место), чей капитал составляет 53 миллиарда крон (около 2,1 миллиарда евро).

https://ria.ru/20240713/svadba-1959377493.html

https://ria.ru/20240801/sostoyanie-1963358117.html

чехия

европа

аляска

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, чехия, европа, аляска, даниэл кршетинский, андрей бабиш, петр келлнер