https://ria.ru/20240901/bronezhilety-1969762749.html

В деле о некачественных бронежилетах могут появиться новые эпизоды

В деле о некачественных бронежилетах могут появиться новые эпизоды - РИА Новости, 01.09.2024

В деле о некачественных бронежилетах могут появиться новые эпизоды

В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для российской армии, одним из фигурантов которого является гендиректор компании "Пикет" Андрей Есипов,... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T03:05

2024-09-01T03:05

2024-09-01T03:45

россия

происшествия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для российской армии, одним из фигурантов которого является гендиректор компании "Пикет" Андрей Есипов, могут появиться новые эпизоды, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости."Изъяты не все предметы и документы (в рамках расследования дела — Прим. Ред.), имеющие значение для уголовного дела, а также не выявлены все эпизоды преступной деятельности фигурантов", — сказано в документах.В материалах также говорится, что фигуранты дела действовали в составе организованной группы в течение 2023 года.Ранее Басманный суд арестовал гендиректора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.Обвиняемые потратили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, все эти активы арестованы. Согласно имеющимся данным, ООО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99% доли), тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи "квадратов", а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратных метра. Кроме того, у ГК "Пикет" имеются денежные средства на 22 банковских счетах.Согласно информации на официальном сайте группы компаний, она среди прочего занимается поставкой тактического снаряжения, "активно помогает армии России и бойцам, проходящим службу на СВО", "с помощью команды профессионалов" создает "новые изделия, свободные от импорта". Среди наименований продукции значатся БПЛА, средства связи и защиты (бронежилеты, плитники, разгрузки, шлемы), одежда, обувь и снаряжение (палатки, спальники, первая помощь).

https://ria.ru/20240830/patriot-1969380498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия