https://ria.ru/20240901/braziliya-1969781085.html

Маск назвал инвестиции в Бразилию в настоящее время безумием

Маск назвал инвестиции в Бразилию в настоящее время безумием - РИА Новости, 01.09.2024

Маск назвал инвестиции в Бразилию в настоящее время безумием

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что при нынешней администрации в Бразилии инвестировать в эту страну является безумием. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T09:44

2024-09-01T09:44

2024-09-01T09:44

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илон маск

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что при нынешней администрации в Бразилии инвестировать в эту страну является безумием. Ранее бразильские СМИ сообщили, что счета Starlink в стране были заморожены по требованию судьи Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораиса из-за отсутствия в стране юридического представителя социальной сети Х. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что принадлежащие ему соцсеть Х и входящая в SpaceX компания Starlink – две юридически разных фирмы, поэтому решение суда Бразилии заморозить счета последней незаконно. "Инвестировать в Бразилию при их нынешней администрации - безумие", - написал Маск в своем аккаунте в социальной сети Х. Маск также выразил свою надежду на то, что "это изменится", когда к власти в стране придёт новое руководство. Мораис ранее дал 24 часа миллиардеру Маску на то, чтобы назначить нового юридического представителя соцсети X в стране, или её работа будет приостановлена. Дедлайн истек в 20.07 в четверг (2.07 пятницы мск). Социальная сеть Х в пятницу заявила, что отказывается выполнять "незаконные приказы" суда в Бразилии и ожидает своей блокировки в этой стране. В пятницу судья Алешандри ди Мораис распорядился приостановить работу соцсети X в стране. Позднее Маск, комментируя решение властей Бразилии приостановить работу соцсети Х в стране, назвал его одной из беспрецедентных для XXI века атак на свободу слова.

https://ria.ru/20240831/mask-1969647408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, технологии, бразилия, илон маск, spacex