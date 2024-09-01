https://ria.ru/20240901/braziliya-1969781085.html
Маск назвал инвестиции в Бразилию в настоящее время безумием
Маск назвал инвестиции в Бразилию в настоящее время безумием - РИА Новости, 01.09.2024
Маск назвал инвестиции в Бразилию в настоящее время безумием
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что при нынешней администрации в Бразилии инвестировать в эту страну является безумием. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T09:44
2024-09-01T09:44
2024-09-01T09:44
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что при нынешней администрации в Бразилии инвестировать в эту страну является безумием. Ранее бразильские СМИ сообщили, что счета Starlink в стране были заморожены по требованию судьи Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораиса из-за отсутствия в стране юридического представителя социальной сети Х. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что принадлежащие ему соцсеть Х и входящая в SpaceX компания Starlink – две юридически разных фирмы, поэтому решение суда Бразилии заморозить счета последней незаконно. "Инвестировать в Бразилию при их нынешней администрации - безумие", - написал Маск в своем аккаунте в социальной сети Х. Маск также выразил свою надежду на то, что "это изменится", когда к власти в стране придёт новое руководство. Мораис ранее дал 24 часа миллиардеру Маску на то, чтобы назначить нового юридического представителя соцсети X в стране, или её работа будет приостановлена. Дедлайн истек в 20.07 в четверг (2.07 пятницы мск). Социальная сеть Х в пятницу заявила, что отказывается выполнять "незаконные приказы" суда в Бразилии и ожидает своей блокировки в этой стране. В пятницу судья Алешандри ди Мораис распорядился приостановить работу соцсети X в стране. Позднее Маск, комментируя решение властей Бразилии приостановить работу соцсети Х в стране, назвал его одной из беспрецедентных для XXI века атак на свободу слова.
https://ria.ru/20240831/mask-1969647408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, бразилия, илон маск, spacex
В мире, Технологии, Бразилия, Илон Маск, SpaceX
Маск назвал инвестиции в Бразилию в настоящее время безумием
Маск: инвестиции в Бразилию при нынешней администрации являются безумием
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск заявил
, что при нынешней администрации в Бразилии инвестировать в эту страну является безумием.
Ранее бразильские СМИ сообщили, что счета Starlink в стране были заморожены по требованию судьи Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораиса из-за отсутствия в стране юридического представителя социальной сети Х. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что принадлежащие ему соцсеть Х и входящая в SpaceX
компания Starlink – две юридически разных фирмы, поэтому решение суда Бразилии заморозить счета последней незаконно.
"Инвестировать в Бразилию при их нынешней администрации - безумие", - написал Маск в своем аккаунте в социальной сети Х.
Маск также выразил свою надежду на то, что "это изменится", когда к власти в стране придёт новое руководство.
Мораис ранее дал 24 часа миллиардеру Маску на то, чтобы назначить нового юридического представителя соцсети X в стране, или её работа будет приостановлена. Дедлайн истек в 20.07 в четверг (2.07 пятницы мск). Социальная сеть Х в пятницу заявила, что отказывается выполнять "незаконные приказы" суда в Бразилии и ожидает своей блокировки в этой стране.
В пятницу судья Алешандри ди Мораис распорядился приостановить работу соцсети X в стране. Позднее Маск, комментируя решение властей Бразилии приостановить работу соцсети Х в стране, назвал его одной из беспрецедентных для XXI века атак на свободу слова.