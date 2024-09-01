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В районе Конаково в Тверской области сбили БПЛА
В районе Конаково в Тверской области сбили БПЛА - РИА Новости, 01.09.2024
В районе Конаково в Тверской области сбили БПЛА
ПВО сбила дрон в районе Конаково в Тверской области, на месте работают спецслужбы, сообщило правительство Тверской области в Telegram-канале, ссылаясь на... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T05:19
2024-09-01T05:19
2024-09-01T05:21
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конаково
игорь руденя
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ПВО сбила дрон в районе Конаково в Тверской области, на месте работают спецслужбы, сообщило правительство Тверской области в Telegram-канале, ссылаясь на губернатора Игоря Руденю."Губернатор Игорь Руденя сообщил о сбитом системой ПВО дроне в районе Конаково Тверской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают спецслужбы.
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конаково, игорь руденя, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Конаково, Игорь Руденя, Происшествия
В районе Конаково в Тверской области сбили БПЛА
Правительство Тверской области сообщило об уничтожении БПЛА в районе Конаково