https://ria.ru/20240901/bpla-1969767253.html

В районе Конаково в Тверской области сбили БПЛА

В районе Конаково в Тверской области сбили БПЛА - РИА Новости, 01.09.2024

В районе Конаково в Тверской области сбили БПЛА

ПВО сбила дрон в районе Конаково в Тверской области, на месте работают спецслужбы, сообщило правительство Тверской области в Telegram-канале, ссылаясь на... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T05:19

2024-09-01T05:19

2024-09-01T05:21

специальная военная операция на украине

конаково

игорь руденя

происшествия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ПВО сбила дрон в районе Конаково в Тверской области, на месте работают спецслужбы, сообщило правительство Тверской области в Telegram-канале, ссылаясь на губернатора Игоря Руденю."Губернатор Игорь Руденя сообщил о сбитом системой ПВО дроне в районе Конаково Тверской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают спецслужбы.

https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969767063.html

конаково

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конаково, игорь руденя, происшествия