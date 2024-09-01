https://ria.ru/20240901/borrel-1969822849.html

Боррель призвал к прекращению огня в секторе Газа

Боррель призвал к прекращению огня в секторе Газа - РИА Новости, 01.09.2024

Боррель призвал к прекращению огня в секторе Газа

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем аккаунте в соцсети Х повторил призыв к прекращению огня в секторе Газа для освобождения всех заложников палестинского... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T15:40

2024-09-01T15:40

2024-09-01T15:40

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем аккаунте в соцсети Х повторил призыв к прекращению огня в секторе Газа для освобождения всех заложников палестинского движения ХАМАС после того, как тела шестерых из них были обнаружены в тоннелях под палестинским анклавом. "Нам необходимо прекращение огня, чтобы покончить с этой трагедией и вернуть всех заложников домой", - написал он. Ранее израильские военные обнаружили на юге палестинского анклава тела шестерых заложников, убитых в плену палестинского движения ХАМАС. Известно, что среди них был опознан израильтянин с гражданством РФ Александр Лобанов и еще один заложник с гражданством США. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 40,6 тысячи человек, более 94 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969770176.html

https://ria.ru/20240901/izrail-1969776550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, сша, жозеп боррель, александр лобанов, хамас, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году