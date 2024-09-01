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Боля подал иск из-за отказа в регистрации инициативной группы для поддержки - РИА Новости, 01.09.2024
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18:48 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/bolya-1969840741.html
Боля подал иск из-за отказа в регистрации инициативной группы для поддержки
Боля подал иск из-за отказа в регистрации инициативной группы для поддержки - РИА Новости, 01.09.2024
Боля подал иск из-за отказа в регистрации инициативной группы для поддержки
Депутат парламента Молдавии Василий Боля заявил, что подал в апелляционную палату иск в связи с отказом ЦИК республики в регистрации инициативной группы для... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T18:48
2024-09-01T18:48
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КИШИНЕВ, 1 сен - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Василий Боля заявил, что подал в апелляционную палату иск в связи с отказом ЦИК республики в регистрации инициативной группы для поддержки его кандидатуры на пост президента. В субботу, в последний день подачи заявок на регистрацию инициативных групп для поддержки кандидатов в президенты, комиссия отклонила заявку Боли. "Подали иск в апелляционную палату на неправомерное решение ЦИК об отказе в регистрации нашей инициативной группы. ЦИК проигнорировал все наши доводы и представленные документы. Несмотря на то, что все документы соответствовали закону и регламенту, избирком пошел на прямое нарушение конституции и принципа свободы выборов", - написал Боля в своем Telegram-канале. По его словам, в течение трех дней суд рассмотрит жалобу и вынесет решение. Ранее Апелляционная палата Кишинева отклонила иск блока "Победа" об аннулировании решения ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции. Лидер блока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что Боля может принять участие в президентской гонке как независимый кандидат или как кандидат от партии, сохраняя при этом поддержку блока, несмотря на запрет политсиле участвовать в выборах. Боля в понедельник принес документы в ЦИК как независимый кандидат, однако в четверг ЦИК отказал в регистрации инициативной группы, сославшись на то, что независимый кандидат не должен иметь связей с политическими партиями и блоками. В ЦИКе заявили, что Боля участвует в мероприятиях блока "Победа" и партии "Возрождение". Депутат в четверг подал еще раз заявку в ЦИК, отметив, что собирается баллотироваться как независимый кандидат. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики пожелали 18 человек.
https://ria.ru/20240901/oppozitsija-1969836263.html
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в мире, молдавия, василий боля, илан шор, возрождение
В мире, Молдавия, Василий Боля, Илан Шор, Возрождение
Боля подал иск из-за отказа в регистрации инициативной группы для поддержки

Боля подал апелляцию на отказ ЦИК Молдавии в регистрации инициативной группы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДепутат парламента Республики Молдова Василий Боля
Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 1 сен - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Василий Боля заявил, что подал в апелляционную палату иск в связи с отказом ЦИК республики в регистрации инициативной группы для поддержки его кандидатуры на пост президента.
В субботу, в последний день подачи заявок на регистрацию инициативных групп для поддержки кандидатов в президенты, комиссия отклонила заявку Боли.
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"Подали иск в апелляционную палату на неправомерное решение ЦИК об отказе в регистрации нашей инициативной группы. ЦИК проигнорировал все наши доводы и представленные документы. Несмотря на то, что все документы соответствовали закону и регламенту, избирком пошел на прямое нарушение конституции и принципа свободы выборов", - написал Боля в своем Telegram-канале.
По его словам, в течение трех дней суд рассмотрит жалобу и вынесет решение.
Ранее Апелляционная палата Кишинева отклонила иск блока "Победа" об аннулировании решения ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции. Лидер блока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что Боля может принять участие в президентской гонке как независимый кандидат или как кандидат от партии, сохраняя при этом поддержку блока, несмотря на запрет политсиле участвовать в выборах. Боля в понедельник принес документы в ЦИК как независимый кандидат, однако в четверг ЦИК отказал в регистрации инициативной группы, сославшись на то, что независимый кандидат не должен иметь связей с политическими партиями и блоками. В ЦИКе заявили, что Боля участвует в мероприятиях блока "Победа" и партии "Возрождение". Депутат в четверг подал еще раз заявку в ЦИК, отметив, что собирается баллотироваться как независимый кандидат.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики пожелали 18 человек.
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