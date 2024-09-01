https://ria.ru/20240901/besporyadki-1969864355.html

Протестующие устроили беспорядки в центре Тель-Авива

Протестующие устроили беспорядки в центре Тель-Авива - РИА Новости, 01.09.2024

Протестующие устроили беспорядки в центре Тель-Авива

Тысячи протестующих устроили в воскресенье вечером беспорядки в центре Тель-Авива после акции протеста в поддержку заложников в секторе Газа, активисты... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T23:20

2024-09-01T23:20

2024-09-01T23:20

в мире

тель-авив

рафах (провинция)

россия

александр лобанов

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939920929_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0fa0d0feaa6260f2919cfbd6a9185880.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Тысячи протестующих устроили в воскресенье вечером беспорядки в центре Тель-Авива после акции протеста в поддержку заложников в секторе Газа, активисты заблокировали центральное шоссе города и вступают в перепалки с полицией, которая задерживает нарушителей правопорядка, сообщила полицейская пресс-служба. "Полиция продолжает производить аресты и призывает протестующих прекратить беспорядки, которые ставят под угрозу полицейских и остальных протестующих ... На спусках к шоссе Аялон фиксируется сильная напряженность", - говорится в сообщении. Силы правопорядка сообщают, что пытаются вытеснить толпы демонстрантов с проезжей части шоссе Аялон. Сообщается также, что в ходе беспорядков офицер полиции пострадала и потеряла сознание. На видео, распространяемых в социальных сетях, видно как протестующие жгут костры прямо на проезжей части. В субботу десятки тысяч израильтян вышли на улицы Тель-Авива и других городов на акции протеста с требованием немедленного заключения сделки для освобождения заложников из сектора Газа. Массовый митинг был организован активистами после известий об убийстве шестерых заложников, которые провели 330 дней в плену у палестинских радикалов. По данным организаторов, в Тель-Авиве на улицах собрались порядка 300 тысяч человек, а по всей стране единовременно митинговали около полумиллиона израильтян. В воскресенье утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России - 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США - 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. В ЦАХАЛ полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, незадолго до этого были убиты ХАМАС.

https://ria.ru/20240901/konflikt-1915630213.html

тель-авив

рафах (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протест в Тель-Авиве с требованием заключить сделку для освобождения заложников из сектора Газа Десятки тысяч израильтян вышли на улицы Тель-Авива на акцию протеста с требованием немедленного заключения сделки для освобождения заложников из сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости. Массовый митинг был организован активистами после известий об убийстве шестерых заложников, которые провели 330 дней в плену у палестинских радикалов. Общество требует от правительства взять на себя ответственность за гибель заложников и заключить соглашение по сектору Газа, чтобы вернуть остающихся в плену. Демонстранты стоят с национальными флагами и фотографиями заложников. Движение транспорта в районе проведения акции перекрыто. 2024-09-01T23:20 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тель-авив, рафах (провинция), россия, александр лобанов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году