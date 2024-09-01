https://ria.ru/20240901/besporyadki-1969864355.html
Протестующие устроили беспорядки в центре Тель-Авива
Протестующие устроили беспорядки в центре Тель-Авива - РИА Новости, 01.09.2024
Протестующие устроили беспорядки в центре Тель-Авива
Тысячи протестующих устроили в воскресенье вечером беспорядки в центре Тель-Авива после акции протеста в поддержку заложников в секторе Газа, активисты... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T23:20
2024-09-01T23:20
2024-09-01T23:20
в мире
тель-авив
рафах (провинция)
россия
александр лобанов
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Тысячи протестующих устроили в воскресенье вечером беспорядки в центре Тель-Авива после акции протеста в поддержку заложников в секторе Газа, активисты заблокировали центральное шоссе города и вступают в перепалки с полицией, которая задерживает нарушителей правопорядка, сообщила полицейская пресс-служба. "Полиция продолжает производить аресты и призывает протестующих прекратить беспорядки, которые ставят под угрозу полицейских и остальных протестующих ... На спусках к шоссе Аялон фиксируется сильная напряженность", - говорится в сообщении. Силы правопорядка сообщают, что пытаются вытеснить толпы демонстрантов с проезжей части шоссе Аялон. Сообщается также, что в ходе беспорядков офицер полиции пострадала и потеряла сознание. На видео, распространяемых в социальных сетях, видно как протестующие жгут костры прямо на проезжей части. В субботу десятки тысяч израильтян вышли на улицы Тель-Авива и других городов на акции протеста с требованием немедленного заключения сделки для освобождения заложников из сектора Газа. Массовый митинг был организован активистами после известий об убийстве шестерых заложников, которые провели 330 дней в плену у палестинских радикалов. По данным организаторов, в Тель-Авиве на улицах собрались порядка 300 тысяч человек, а по всей стране единовременно митинговали около полумиллиона израильтян. В воскресенье утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России - 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США - 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. В ЦАХАЛ полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, незадолго до этого были убиты ХАМАС.
https://ria.ru/20240901/konflikt-1915630213.html
тель-авив
рафах (провинция)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939920929_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08612f0635ec525e42462b95de0301ed.jpg
Протест в Тель-Авиве с требованием заключить сделку для освобождения заложников из сектора Газа
Десятки тысяч израильтян вышли на улицы Тель-Авива на акцию протеста с требованием немедленного заключения сделки для освобождения заложников из сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости. Массовый митинг был организован активистами после известий об убийстве шестерых заложников, которые провели 330 дней в плену у палестинских радикалов. Общество требует от правительства взять на себя ответственность за гибель заложников и заключить соглашение по сектору Газа, чтобы вернуть остающихся в плену. Демонстранты стоят с национальными флагами и фотографиями заложников. Движение транспорта в районе проведения акции перекрыто.
2024-09-01T23:20
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, рафах (провинция), россия, александр лобанов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, Рафах (провинция), Россия, Александр Лобанов, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Протестующие устроили беспорядки в центре Тель-Авива
В Тель-Авиве начались беспорядки после акции протеста в поддержку заложников
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Тысячи протестующих устроили в воскресенье вечером беспорядки в центре Тель-Авива после акции протеста в поддержку заложников в секторе Газа, активисты заблокировали центральное шоссе города и вступают в перепалки с полицией, которая задерживает нарушителей правопорядка, сообщила полицейская пресс-служба.
«
"Полиция продолжает производить аресты и призывает протестующих прекратить беспорядки, которые ставят под угрозу полицейских и остальных протестующих ... На спусках к шоссе Аялон фиксируется сильная напряженность", - говорится в сообщении.
Силы правопорядка сообщают, что пытаются вытеснить толпы демонстрантов с проезжей части шоссе Аялон. Сообщается также, что в ходе беспорядков офицер полиции пострадала и потеряла сознание.
На видео, распространяемых в социальных сетях, видно как протестующие жгут костры прямо на проезжей части.
В субботу десятки тысяч израильтян вышли на улицы Тель-Авива и других городов на акции протеста с требованием немедленного заключения сделки для освобождения заложников из сектора Газа. Массовый митинг был организован активистами после известий об убийстве шестерых заложников, которые провели 330 дней в плену у палестинских радикалов. По данным организаторов, в Тель-Авиве на улицах собрались порядка 300 тысяч человек, а по всей стране единовременно митинговали около полумиллиона израильтян.
В воскресенье утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах
на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России
- 32-летний Александр Лобанов
, а также один гражданин США
- 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. В ЦАХАЛ полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, незадолго до этого были убиты ХАМАС
.