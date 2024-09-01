https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969862463.html
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.09.2024
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T22:51
2024-09-01T22:51
2024-09-01T22:53
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240419/opasnost-1941150230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, украина
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В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
МЧС: на всей территории Белгородской области объявили опасность атаки дронов