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В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:51 01.09.2024 (обновлено: 22:53 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969862463.html
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.09.2024
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T22:51
2024-09-01T22:53
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240419/opasnost-1941150230.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Украина
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

МЧС: на всей территории Белгородской области объявили опасность атаки дронов

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.
«
"РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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19 апреля, 21:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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