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Калужский губернатор рассказал о ночной атаке дронов ВСУ
Калужский губернатор рассказал о ночной атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 01.09.2024
Калужский губернатор рассказал о ночной атаке дронов ВСУ
ПВО ночью уничтожила БПЛА в Козельском, Перемышельском, Кировском, Малоярославецком районах Калужской области, а также на окраине Калуги, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T06:58
2024-09-01T06:58
2024-09-01T06:58
специальная военная операция на украине
калуга
малоярославецкий район
калужская область
владислав шапша
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила БПЛА в Козельском, Перемышельском, Кировском, Малоярославецком районах Калужской области, а также на окраине Калуги, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Сегодня ночью силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА в разных частях региона. БПЛА были уничтожены в Козельском, Перемышельском, Кировском и Малоярославецком районах", - написал он в Telegram-канале. Губернатор добавил, что также БПЛА были уничтожены на окраине Калуги, на местах работают оперативные группы.
https://ria.ru/20240901/moskva-1969769045.html
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калуга, малоярославецкий район, калужская область, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Калуга, Малоярославецкий район, Калужская область, Владислав Шапша
Калужский губернатор рассказал о ночной атаке дронов ВСУ
Губернатор Шапша: ПВО ночью сбила в четырех районах Калужской области БПЛА ВСУ