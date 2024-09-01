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Калужский губернатор рассказал о ночной атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 01.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:58 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969769360.html
Калужский губернатор рассказал о ночной атаке дронов ВСУ
Калужский губернатор рассказал о ночной атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 01.09.2024
Калужский губернатор рассказал о ночной атаке дронов ВСУ
ПВО ночью уничтожила БПЛА в Козельском, Перемышельском, Кировском, Малоярославецком районах Калужской области, а также на окраине Калуги, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T06:58
2024-09-01T06:58
специальная военная операция на украине
калуга
малоярославецкий район
калужская область
владислав шапша
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила БПЛА в Козельском, Перемышельском, Кировском, Малоярославецком районах Калужской области, а также на окраине Калуги, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Сегодня ночью силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА в разных частях региона. БПЛА были уничтожены в Козельском, Перемышельском, Кировском и Малоярославецком районах", - написал он в Telegram-канале. Губернатор добавил, что также БПЛА были уничтожены на окраине Калуги, на местах работают оперативные группы.
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калуга
малоярославецкий район
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калуга, малоярославецкий район, калужская область, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Калуга, Малоярославецкий район, Калужская область, Владислав Шапша
Калужский губернатор рассказал о ночной атаке дронов ВСУ

Губернатор Шапша: ПВО ночью сбила в четырех районах Калужской области БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила БПЛА в Козельском, Перемышельском, Кировском, Малоярославецком районах Калужской области, а также на окраине Калуги, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Сегодня ночью силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА в разных частях региона. БПЛА были уничтожены в Козельском, Перемышельском, Кировском и Малоярославецком районах", - написал он в Telegram-канале.
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву
Вчера, 06:52
Губернатор добавил, что также БПЛА были уничтожены на окраине Калуги, на местах работают оперативные группы.
 
Специальная военная операция на УкраинеКалугаМалоярославецкий районКалужская областьВладислав Шапша
 
 
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