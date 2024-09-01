https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969764224.html

В Рязанской области отразили атаку беспилотников

В Рязанской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 01.09.2024

В Рязанской области отразили атаку беспилотников

БПЛА уничтожены силами ПВО над территорией Рязанской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T03:51

2024-09-01T03:51

2024-09-01T03:59

специальная военная операция на украине

рязанская область

павел малков

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. БПЛА уничтожены силами ПВО над территорией Рязанской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков."Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области уничтожены БПЛА. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.Губернатор добавил, что информация по наличию материального ущерба уточняется.

https://ria.ru/20240901/stupino-1969763334.html

рязанская область

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рязанская область, павел малков