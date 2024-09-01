https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969764224.html
В Рязанской области отразили атаку беспилотников
В Рязанской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 01.09.2024
В Рязанской области отразили атаку беспилотников
БПЛА уничтожены силами ПВО над территорией Рязанской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T03:51
2024-09-01T03:51
2024-09-01T03:59
специальная военная операция на украине
рязанская область
павел малков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. БПЛА уничтожены силами ПВО над территорией Рязанской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков."Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области уничтожены БПЛА. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.Губернатор добавил, что информация по наличию материального ущерба уточняется.
https://ria.ru/20240901/stupino-1969763334.html
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рязанская область, павел малков
Специальная военная операция на Украине, Рязанская область, Павел Малков
В Рязанской области отразили атаку беспилотников
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