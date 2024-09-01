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В Рязанской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 01.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:51 01.09.2024 (обновлено: 03:59 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969764224.html
В Рязанской области отразили атаку беспилотников
В Рязанской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 01.09.2024
В Рязанской области отразили атаку беспилотников
БПЛА уничтожены силами ПВО над территорией Рязанской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T03:51
2024-09-01T03:59
специальная военная операция на украине
рязанская область
павел малков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. БПЛА уничтожены силами ПВО над территорией Рязанской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков."Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области уничтожены БПЛА. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.Губернатор добавил, что информация по наличию материального ущерба уточняется.
https://ria.ru/20240901/stupino-1969763334.html
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рязанская область, павел малков
Специальная военная операция на Украине, Рязанская область, Павел Малков
В Рязанской области отразили атаку беспилотников

Губернатор Любимов: ПВО отразила атаку БПЛА ВСУ в Рязанской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. БПЛА уничтожены силами ПВО над территорией Рязанской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков.
"Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области уничтожены БПЛА. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В подмосковном Ступино сбили украинский БПЛА
03:23
Губернатор добавил, что информация по наличию материального ущерба уточняется.
 
Специальная военная операция на УкраинеРязанская областьПавел Малков
 
 
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