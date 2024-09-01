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В Тульской области уничтожили три украинских БПЛА
В Тульской области уничтожили три украинских БПЛА - РИА Новости, 01.09.2024
В Тульской области уничтожили три украинских БПЛА
Три БПЛА уничтожены над Тульской областью в ночь на воскресенье, повреждений и пострадавших, предварительно, нет, сообщается на сайте областного министерства по РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T03:11
2024-09-01T03:11
2024-09-01T03:15
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Три БПЛА уничтожены над Тульской областью в ночь на воскресенье, повреждений и пострадавших, предварительно, нет, сообщается на сайте областного министерства по региональной безопасности."Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщает. В ночь на 1 сентября дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены три БПЛА над Тульской областью. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что организовано реагирование экстренных служб.
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тульская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Россия, Происшествия
В Тульской области уничтожили три украинских БПЛА
В Тульской области уничтожили три украинских БПЛА