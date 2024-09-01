Рейтинг@Mail.ru
Липецкий губернатор рассказал об отражении атаки БПЛА в регионе - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:03 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969759587.html
Липецкий губернатор рассказал об отражении атаки БПЛА в регионе
Липецкий губернатор рассказал об отражении атаки БПЛА в регионе - РИА Новости, 01.09.2024
Липецкий губернатор рассказал об отражении атаки БПЛА в регионе
БПЛА были подавлены в Грязинском районе, Липецком и Становлянском муниципальных округах Липецкой области, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T02:03
2024-09-01T02:03
грязинский район
происшествия
липецкая область
липецк
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_150:186:2624:1578_1920x0_80_0_0_421900555c2661a4094dee20184e81d9.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. БПЛА были подавлены в Грязинском районе, Липецком и Становлянском муниципальных округах Липецкой области, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Ранее в Липецке, Липецком и Становлянском муниципальных округах, а также в Грязинском районе была объявлена опасность атаки БПЛА. Теперь подобная опасность объявлена и в Усманском муниципальном районе. "БПЛА были подавлены в Грязинском районе, Липецком и Становлянском муниципальных округах. Жертв и пострадавших нет. Угроза атаки БПЛА сохраняется", - написал Артамонов в Telegram-канале. Он добавил, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.
https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969758192.html
грязинский район
липецкая область
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_279:108:2594:1844_1920x0_80_0_0_267f93f9305f18778c88998ef6ebf1c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грязинский район, происшествия, липецкая область, липецк, игорь артамонов
Грязинский район, Происшествия, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
Липецкий губернатор рассказал об отражении атаки БПЛА в регионе

Артамонов: в Грязинском районе, Липецком и Становлянском округах подавили БПЛА

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. БПЛА были подавлены в Грязинском районе, Липецком и Становлянском муниципальных округах Липецкой области, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Ранее в Липецке, Липецком и Становлянском муниципальных округах, а также в Грязинском районе была объявлена опасность атаки БПЛА. Теперь подобная опасность объявлена и в Усманском муниципальном районе.
"БПЛА были подавлены в Грязинском районе, Липецком и Становлянском муниципальных округах. Жертв и пострадавших нет. Угроза атаки БПЛА сохраняется", - написал Артамонов в Telegram-канале.
Он добавил, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В районе Подольска сбили летевший на Москву украинский БПЛА
01:24
 
Грязинский районПроисшествияЛипецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала