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Липецкий губернатор рассказал об отражении атаки БПЛА в регионе
Липецкий губернатор рассказал об отражении атаки БПЛА в регионе - РИА Новости, 01.09.2024
Липецкий губернатор рассказал об отражении атаки БПЛА в регионе
БПЛА были подавлены в Грязинском районе, Липецком и Становлянском муниципальных округах Липецкой области, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T02:03
2024-09-01T02:03
2024-09-01T02:03
грязинский район
происшествия
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. БПЛА были подавлены в Грязинском районе, Липецком и Становлянском муниципальных округах Липецкой области, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Ранее в Липецке, Липецком и Становлянском муниципальных округах, а также в Грязинском районе была объявлена опасность атаки БПЛА. Теперь подобная опасность объявлена и в Усманском муниципальном районе. "БПЛА были подавлены в Грязинском районе, Липецком и Становлянском муниципальных округах. Жертв и пострадавших нет. Угроза атаки БПЛА сохраняется", - написал Артамонов в Telegram-канале. Он добавил, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.
https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969758192.html
грязинский район
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грязинский район, происшествия, липецкая область, липецк, игорь артамонов
Грязинский район, Происшествия, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
Липецкий губернатор рассказал об отражении атаки БПЛА в регионе
Артамонов: в Грязинском районе, Липецком и Становлянском округах подавили БПЛА