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В районе Подольска сбили летевший на Москву украинский БПЛА
В районе Подольска сбили летевший на Москву украинский БПЛА - РИА Новости, 01.09.2024
В районе Подольска сбили летевший на Москву украинский БПЛА
ПВО в городском округе Подольск отразила атаку БПЛА, летевшего на Москву, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T01:24
2024-09-01T01:24
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ПВО в городском округе Подольск отразила атаку БПЛА, летевшего на Москву, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", — написал он в Telegram-канале.По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.Позднее Собянин сообщил о ликвидации еще двух БПЛА, один из них был уничтожен в Ступино.На фоне атаки БПЛА из аэропорта "Внуково" задерживается вылет некоторых рейсов.Кроме того, украинские беспилотники были уничтожены еще в ряде регионов — в Брянской (26 БПЛА), Липецкой, Тульской и Рязанской (три беспилотника) областях.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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москва, подольск, сергей собянин
Москва, Подольск, Сергей Собянин
В районе Подольска сбили летевший на Москву украинский БПЛА
Собянин: ПВО отразила в районе Подольска атаку летевшего на Москву БПЛА ВСУ