https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969758192.html

В районе Подольска сбили летевший на Москву украинский БПЛА

В районе Подольска сбили летевший на Москву украинский БПЛА - РИА Новости, 01.09.2024

В районе Подольска сбили летевший на Москву украинский БПЛА

ПВО в городском округе Подольск отразила атаку БПЛА, летевшего на Москву, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T01:24

2024-09-01T01:24

2024-09-01T03:53

москва

подольск

сергей собянин

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ПВО в городском округе Подольск отразила атаку БПЛА, летевшего на Москву, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", — написал он в Telegram-канале.По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.Позднее Собянин сообщил о ликвидации еще двух БПЛА, один из них был уничтожен в Ступино.На фоне атаки БПЛА из аэропорта "Внуково" задерживается вылет некоторых рейсов.Кроме того, украинские беспилотники были уничтожены еще в ряде регионов — в Брянской (26 БПЛА), Липецкой, Тульской и Рязанской (три беспилотника) областях.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969756491.html

москва

подольск

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москва, подольск, сергей собянин