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В районе Подольска сбили летевший на Москву украинский БПЛА - РИА Новости, 01.09.2024
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01:24 01.09.2024 (обновлено: 03:53 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969758192.html
В районе Подольска сбили летевший на Москву украинский БПЛА
В районе Подольска сбили летевший на Москву украинский БПЛА - РИА Новости, 01.09.2024
В районе Подольска сбили летевший на Москву украинский БПЛА
ПВО в городском округе Подольск отразила атаку БПЛА, летевшего на Москву, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T01:24
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москва
подольск
сергей собянин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ПВО в городском округе Подольск отразила атаку БПЛА, летевшего на Москву, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.&quot;Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву&quot;, — написал он в Telegram-канале.По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.Позднее Собянин сообщил о ликвидации еще двух БПЛА, один из них был уничтожен в Ступино.На фоне атаки БПЛА из аэропорта "Внуково" задерживается вылет некоторых рейсов.Кроме того, украинские беспилотники были уничтожены еще в ряде регионов — в Брянской (26 БПЛА), Липецкой, Тульской и Рязанской (три беспилотника) областях.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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москва, подольск, сергей собянин
Москва, Подольск, Сергей Собянин
В районе Подольска сбили летевший на Москву украинский БПЛА

Собянин: ПВО отразила в районе Подольска атаку летевшего на Москву БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ПВО в городском округе Подольск отразила атаку БПЛА, летевшего на Москву, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", — написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Позднее Собянин сообщил о ликвидации еще двух БПЛА, один из них был уничтожен в Ступино.
На фоне атаки БПЛА из аэропорта "Внуково" задерживается вылет некоторых рейсов.
Кроме того, украинские беспилотники были уничтожены еще в ряде регионов — в Брянской (26 БПЛА), Липецкой, Тульской и Рязанской (три беспилотника) областях.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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МоскваПодольскСергей Собянин
 
 
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