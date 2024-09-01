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В Брянской области за час уничтожили 12 беспилотников
В Брянской области за час уничтожили 12 беспилотников - РИА Новости, 01.09.2024
В Брянской области за час уничтожили 12 беспилотников
ПВО обнаружила и уничтожила 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Александр РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T01:00
2024-09-01T01:00
2024-09-01T01:08
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ПВО обнаружила и уничтожила 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Александр Богомаз."В настоящее время наши защитники отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. В течение часа силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале.Он также добавил, что пострадавших и разрушений нет, а на местах работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969756137.html
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брянская область, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Россия
В Брянской области за час уничтожили 12 беспилотников
Губернатор Богомаз: ПВО за час сбила в Брянской области 12 БПЛА ВСУ