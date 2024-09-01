https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969756491.html

В Брянской области за час уничтожили 12 беспилотников

В Брянской области за час уничтожили 12 беспилотников - РИА Новости, 01.09.2024

В Брянской области за час уничтожили 12 беспилотников

ПВО обнаружила и уничтожила 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Александр РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T01:00

2024-09-01T01:00

2024-09-01T01:08

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ПВО обнаружила и уничтожила 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Александр Богомаз."В настоящее время наши защитники отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. В течение часа силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале.Он также добавил, что пострадавших и разрушений нет, а на местах работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969756137.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, россия