https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969790512.html
В Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль
В Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль - РИА Новости, 01.09.2024
В Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль
Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль на участке автодороги Ясные Зори — Никольское в Белгородском районе, ранен водитель, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T11:21
2024-09-01T11:21
2024-09-01T11:21
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg
БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль на участке автодороги Ясные Зори — Никольское в Белгородском районе, ранен водитель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Белгородском районе на участке автодороги Ясные Зори — Никольское дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранен водитель. Мужчину с черепно-мозговой травмой и баротравмой бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Байцуры Борисовского района вследствие атаки беспилотника повреждена кровля жилого дома.
https://ria.ru/20240727/smirnov-1962336413.html
белгородский район
белгородская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c75797ef1505b8c4c0d3c1b2bc8eb51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородский район, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль
В Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль, водитель ранен