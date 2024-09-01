https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969790512.html

В Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль

В Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль - РИА Новости, 01.09.2024

В Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль

Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль на участке автодороги Ясные Зори — Никольское в Белгородском районе, ранен водитель, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T11:21

2024-09-01T11:21

2024-09-01T11:21

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль на участке автодороги Ясные Зори — Никольское в Белгородском районе, ранен водитель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Белгородском районе на участке автодороги Ясные Зори — Никольское дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранен водитель. Мужчину с черепно-мозговой травмой и баротравмой бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Байцуры Борисовского района вследствие атаки беспилотника повреждена кровля жилого дома.

https://ria.ru/20240727/smirnov-1962336413.html

белгородский район

белгородская область

белгород

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородский район, белгородская область, белгород, вячеслав гладков