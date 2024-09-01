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В Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль - РИА Новости, 01.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:21 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969790512.html
В Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль
В Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль - РИА Новости, 01.09.2024
В Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль
Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль на участке автодороги Ясные Зори — Никольское в Белгородском районе, ранен водитель, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T11:21
2024-09-01T11:21
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль на участке автодороги Ясные Зори — Никольское в Белгородском районе, ранен водитель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Белгородском районе на участке автодороги Ясные Зори — Никольское дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранен водитель. Мужчину с черепно-мозговой травмой и баротравмой бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Байцуры Борисовского района вследствие атаки беспилотника повреждена кровля жилого дома.
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белгородский район
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происшествия, белгородский район, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль

В Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль, водитель ранен

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль на участке автодороги Ясные Зори — Никольское в Белгородском районе, ранен водитель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Белгородском районе на участке автодороги Ясные Зори — Никольское дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранен водитель. Мужчину с черепно-мозговой травмой и баротравмой бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков.
Он добавил, что в селе Байцуры Борисовского района вследствие атаки беспилотника повреждена кровля жилого дома.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
При атаках украинских дронов в Курской области пострадали три человека
27 июля, 09:20
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьБелгородВячеслав Гладков
 
 
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