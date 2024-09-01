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В районе пожара на МНПЗ усилили контроль - РИА Новости, 01.09.2024
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11:13 01.09.2024 (обновлено: 11:18 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969789564.html
В районе пожара на МНПЗ усилили контроль
В районе пожара на МНПЗ усилили контроль - РИА Новости, 01.09.2024
В районе пожара на МНПЗ усилили контроль
В районе пожара Московском нефтеперерабатывающем заводе, где в воскресенье утром сбили БПЛА, усилили контроль, на улицах дежурят сотрудники полиции, "скорые",... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T11:13
2024-09-01T11:18
происшествия
капотня
сергей собянин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В районе пожара Московском нефтеперерабатывающем заводе, где в воскресенье утром сбили БПЛА, усилили контроль, на улицах дежурят сотрудники полиции, "скорые", передает корреспондент РИА Новости. При въезде в район, где расположен МНПЗ, и вдоль главной улицы Капотня дежурят сотрудники полиции и других силовых ведомств. Рядом с заводом находятся более десяти машин скорой помощи. Также около объекта дежурят сотрудники МЧС. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ, идет тушение локального возгорания. В экстренных службах уточняли, что номер сложности пожара на МНПЗ в Капотне понизили с пятого до второго. Техническое помещение продолжает гореть.
https://ria.ru/20240901/kapotnya-1969784306.html
https://ria.ru/20240901/moskovskiy_npz-1969768584.html
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Обстановка у Московского НПЗ, на территории которого произошло возгорание
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происшествия, капотня, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Капотня, Сергей Собянин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В районе пожара на МНПЗ усилили контроль

В районе пожара на НПЗ в Москве, где сбили украинский дрон, усилили контроль

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В районе пожара Московском нефтеперерабатывающем заводе, где в воскресенье утром сбили БПЛА, усилили контроль, на улицах дежурят сотрудники полиции, "скорые", передает корреспондент РИА Новости.
При въезде в район, где расположен МНПЗ, и вдоль главной улицы Капотня дежурят сотрудники полиции и других силовых ведомств.
Последствия сбитого беспилотника на НПЗ в Капотне - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Площадь пожара на территории НПЗ в Капотне составила около 40 квадратов
Вчера, 10:11
Рядом с заводом находятся более десяти машин скорой помощи. Также около объекта дежурят сотрудники МЧС.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ, идет тушение локального возгорания.
В экстренных службах уточняли, что номер сложности пожара на МНПЗ в Капотне понизили с пятого до второго. Техническое помещение продолжает гореть.
Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В районе Московского НПЗ уничтожили украинский БПЛА
Вчера, 06:34
 
ПроисшествияКапотняСергей СобянинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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