https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969789564.html
В районе пожара на МНПЗ усилили контроль
В районе пожара на МНПЗ усилили контроль - РИА Новости, 01.09.2024
В районе пожара на МНПЗ усилили контроль
В районе пожара Московском нефтеперерабатывающем заводе, где в воскресенье утром сбили БПЛА, усилили контроль, на улицах дежурят сотрудники полиции, "скорые",... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T11:13
2024-09-01T11:13
2024-09-01T11:18
происшествия
капотня
сергей собянин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969789871_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_600bcd643b177f90826a9360b4abc239.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В районе пожара Московском нефтеперерабатывающем заводе, где в воскресенье утром сбили БПЛА, усилили контроль, на улицах дежурят сотрудники полиции, "скорые", передает корреспондент РИА Новости. При въезде в район, где расположен МНПЗ, и вдоль главной улицы Капотня дежурят сотрудники полиции и других силовых ведомств. Рядом с заводом находятся более десяти машин скорой помощи. Также около объекта дежурят сотрудники МЧС. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ, идет тушение локального возгорания. В экстренных службах уточняли, что номер сложности пожара на МНПЗ в Капотне понизили с пятого до второго. Техническое помещение продолжает гореть.
https://ria.ru/20240901/kapotnya-1969784306.html
https://ria.ru/20240901/moskovskiy_npz-1969768584.html
капотня
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Обстановка у Московского НПЗ, на территории которого произошло возгорание
ние
2024-09-01T11:13
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, капотня, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Капотня, Сергей Собянин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В районе пожара на МНПЗ усилили контроль
В районе пожара на НПЗ в Москве, где сбили украинский дрон, усилили контроль