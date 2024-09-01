https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969789564.html

В районе пожара на МНПЗ усилили контроль

В районе пожара на МНПЗ усилили контроль - РИА Новости, 01.09.2024

В районе пожара на МНПЗ усилили контроль

В районе пожара Московском нефтеперерабатывающем заводе, где в воскресенье утром сбили БПЛА, усилили контроль, на улицах дежурят сотрудники полиции, "скорые",... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T11:13

2024-09-01T11:13

2024-09-01T11:18

происшествия

капотня

сергей собянин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В районе пожара Московском нефтеперерабатывающем заводе, где в воскресенье утром сбили БПЛА, усилили контроль, на улицах дежурят сотрудники полиции, "скорые", передает корреспондент РИА Новости. При въезде в район, где расположен МНПЗ, и вдоль главной улицы Капотня дежурят сотрудники полиции и других силовых ведомств. Рядом с заводом находятся более десяти машин скорой помощи. Также около объекта дежурят сотрудники МЧС. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ, идет тушение локального возгорания. В экстренных службах уточняли, что номер сложности пожара на МНПЗ в Капотне понизили с пятого до второго. Техническое помещение продолжает гореть.

https://ria.ru/20240901/kapotnya-1969784306.html

https://ria.ru/20240901/moskovskiy_npz-1969768584.html

капотня

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка у Московского НПЗ, на территории которого произошло возгорание ние 2024-09-01T11:13 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, капотня, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)