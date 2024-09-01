https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969789191.html

Под Калугой БПЛА зацепился за вышку сотовой связи

Под Калугой БПЛА зацепился за вышку сотовой связи - РИА Новости, 01.09.2024

Под Калугой БПЛА зацепился за вышку сотовой связи

Беспилотник, подавленный системами РЭБ в Калужской области, зацепился за вышку сотовой связи и незначительно повредил ее, сообщил губернатор Владислав Шапша в... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T11:09

2024-09-01T11:09

2024-09-01T11:09

специальная военная операция на украине

калужская область

россия

тарусский район

владислав шапша

калуга

происшествия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Беспилотник, подавленный системами РЭБ в Калужской области, зацепился за вышку сотовой связи и незначительно повредил ее, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. Российская ПВО за ночь уничтожила и перехватила 158 украинских БПЛА самолетного типа над 15 регионами РФ, из них пять беспилотников были уничтожены и перехвачены над территорией Калужской области, сообщило ранее Минобороны РФ. "Один из БПЛА, подавленный системами РЭБ сегодня ночью, зацепился за вышку сотовой связи рядом с одним из населенных пунктов в Тарусском районе. Есть незначительные повреждения вышки. Работает оперативная группа", - написал он.

https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933591655.html

калужская область

россия

тарусский район

калуга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

калужская область, россия, тарусский район, владислав шапша, калуга, происшествия