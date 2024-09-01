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Под Калугой БПЛА зацепился за вышку сотовой связи - РИА Новости, 01.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:09 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969789191.html
Под Калугой БПЛА зацепился за вышку сотовой связи
Под Калугой БПЛА зацепился за вышку сотовой связи - РИА Новости, 01.09.2024
Под Калугой БПЛА зацепился за вышку сотовой связи
Беспилотник, подавленный системами РЭБ в Калужской области, зацепился за вышку сотовой связи и незначительно повредил ее, сообщил губернатор Владислав Шапша в... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T11:09
2024-09-01T11:09
специальная военная операция на украине
калужская область
россия
тарусский район
владислав шапша
калуга
происшествия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Беспилотник, подавленный системами РЭБ в Калужской области, зацепился за вышку сотовой связи и незначительно повредил ее, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. Российская ПВО за ночь уничтожила и перехватила 158 украинских БПЛА самолетного типа над 15 регионами РФ, из них пять беспилотников были уничтожены и перехвачены над территорией Калужской области, сообщило ранее Минобороны РФ. "Один из БПЛА, подавленный системами РЭБ сегодня ночью, зацепился за вышку сотовой связи рядом с одним из населенных пунктов в Тарусском районе. Есть незначительные повреждения вышки. Работает оперативная группа", - написал он.
https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933591655.html
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калужская область, россия, тарусский район, владислав шапша, калуга, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Россия, Тарусский район, Владислав Шапша, Калуга, Происшествия
Под Калугой БПЛА зацепился за вышку сотовой связи

Подавленный БПЛА в Калужской области зацепился за вышку связи и повредил ее

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПротиводроновое ружье
Противодроновое ружье - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Беспилотник, подавленный системами РЭБ в Калужской области, зацепился за вышку сотовой связи и незначительно повредил ее, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.
Российская ПВО за ночь уничтожила и перехватила 158 украинских БПЛА самолетного типа над 15 регионами РФ, из них пять беспилотников были уничтожены и перехвачены над территорией Калужской области, сообщило ранее Минобороны РФ.
"Один из БПЛА, подавленный системами РЭБ сегодня ночью, зацепился за вышку сотовой связи рядом с одним из населенных пунктов в Тарусском районе. Есть незначительные повреждения вышки. Работает оперативная группа", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьРоссияТарусский районВладислав ШапшаКалугаПроисшествия
 
 
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