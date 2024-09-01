https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969778598.html
В Тамбовской области откроют Центр подготовки беспилотников
В Тамбовской области откроют Центр подготовки беспилотников - РИА Новости, 01.09.2024
В Тамбовской области откроют Центр подготовки беспилотников
В преддверии Дня знаний в колледже техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева состоялось заседание проектного комитета по реализации на... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T09:21
2024-09-01T09:21
2024-09-01T09:21
тамбовская область
россия
тамбовская область
наталия макаревич
максим егоров
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В преддверии Дня знаний в колледже техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева состоялось заседание проектного комитета по реализации на территории Тамбовской области национального проекта "Беспилотные авиационные системы"; с нового учебного года в колледже начнет работу Центр практической подготовки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает пресс-служба регионального правительства. В Центре подготовки могут пройти обучение не только студенты, но и все желающие. Они получат технические и инженерные навыки, изучат основы программирования беспилотников и управления ими. На заседании проектного комитета, которое провела заместитель главы области Наталия Макаревич, определили основные направления дальнейшего развития отрасли беспилотной авиации и наметили планы внедрения беспилотников в деятельность ведомств региона, рассказали в пресс-службе. Там напомнили, что Центр практической подготовки БПЛА создан в колледже благодаря тому, что Тамбовская область вошла в число тридцати победителей конкурсного отбора министерства просвещения России по подготовке студентов и школьников по программе "Беспилотные авиационные системы". На создание специализированных классов правительство РФ выделило региону субсидию 280 миллионов рублей. В 17 школах 12 муниципалитетов Тамбовщины созданы специализированные классы с аппаратным и программным обеспечением, что позволит ребятам получать практические навыки на современном уровне. Педагоги колледжа и школ прошли обучение по программе профессиональной подготовки в области беспилотной авиации, что позволит им качественно организовать образовательный процесс. "Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача к 2030 году подготовить миллион специалистов для отрасли беспилотных авиационных систем. Мы сразу включились в работу и создали соответствующую образовательную инфраструктуру, организовали обучение педагогов. Уверен, что Центр беспилотной авиации в колледже техники и технологии наземного транспорта станет важным звеном в реализации нового нацпроекта и будет вносить значительный вклад в развитие инновационной экономики региона", – приводятся в сообщении слова главы области Максима Егорова.
https://ria.ru/20230905/trenazher-1894218284.html
https://ria.ru/20240202/bpla-1925036795.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тамбовская область, наталия макаревич, максим егоров
Тамбовская область, Россия, Тамбовская область, Наталия Макаревич, Максим Егоров
В Тамбовской области откроют Центр подготовки беспилотников
В Тамбовском колледже начнут обучать специалистов по управлению беспилотниками
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В преддверии Дня знаний в колледже техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева состоялось заседание проектного комитета по реализации на территории Тамбовской области национального проекта "Беспилотные авиационные системы"; с нового учебного года в колледже начнет работу Центр практической подготовки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Центре подготовки могут пройти обучение не только студенты, но и все желающие. Они получат технические и инженерные навыки, изучат основы программирования беспилотников и управления ими.
На заседании проектного комитета, которое провела заместитель главы области Наталия Макаревич
, определили основные направления дальнейшего развития отрасли беспилотной авиации и наметили планы внедрения беспилотников в деятельность ведомств региона, рассказали в пресс-службе.
Там напомнили, что Центр практической подготовки БПЛА создан в колледже благодаря тому, что Тамбовская область вошла в число тридцати победителей конкурсного отбора министерства просвещения России
по подготовке студентов и школьников по программе "Беспилотные авиационные системы". На создание специализированных классов правительство РФ выделило региону субсидию 280 миллионов рублей.
В 17 школах 12 муниципалитетов Тамбовщины созданы специализированные классы с аппаратным и программным обеспечением, что позволит ребятам получать практические навыки на современном уровне. Педагоги колледжа и школ прошли обучение по программе профессиональной подготовки в области беспилотной авиации, что позволит им качественно организовать образовательный процесс.
"Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача к 2030 году подготовить миллион специалистов для отрасли беспилотных авиационных систем. Мы сразу включились в работу и создали соответствующую образовательную инфраструктуру, организовали обучение педагогов. Уверен, что Центр беспилотной авиации в колледже техники и технологии наземного транспорта станет важным звеном в реализации нового нацпроекта и будет вносить значительный вклад в развитие инновационной экономики региона", – приводятся в сообщении слова главы области Максима Егорова
.