https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969767063.html
В Подмосковье сбили пятый за ночь беспилотник
В Подмосковье сбили пятый за ночь беспилотник - РИА Новости, 01.09.2024
В Подмосковье сбили пятый за ночь беспилотник
ПВО сбила еще один украинский беспилотник в Ленинском городском округе в Подмосковье, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T05:15
2024-09-01T05:15
2024-09-01T05:28
специальная военная операция на украине
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ступино
сергей собянин
подольск
происшествия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ПВО сбила еще один украинский беспилотник в Ленинском городском округе в Подмосковье, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны продолжает отражать атаку вражеских БПЛА и сбило еще один беспилотник в Ленинском городском округе, летевший на Москву. На месте работают все службы", — написал он в Telegram-канале.В 1.20 мск мэр сообщал об отражении атаки БПЛА в городском округе Подольск, в 2.36 ПВО сбила еще один дрон. Третий беспилотник сбили в городском округе Ступино, четвертый — в Одинцовском городском округе.Кроме того, за ночь 26 беспилотников сбили в Брянской области, более десяти — в Воронежской области, три — в Тульской области, два — в Курской области и один — в Конаково Тверской области. Атаку БПЛА также предотвратили в Рязанской и Липецкой областях.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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московская область (подмосковье), ступино, сергей собянин, подольск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Ступино, Сергей Собянин, Подольск, Происшествия
В Подмосковье сбили пятый за ночь беспилотник
Собянин: в Ленинском городском округе сбит пятый БПЛА, летевший на Москву