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В Подмосковье сбили пятый за ночь беспилотник - РИА Новости, 01.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 01.09.2024 (обновлено: 05:28 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969767063.html
В Подмосковье сбили пятый за ночь беспилотник
В Подмосковье сбили пятый за ночь беспилотник - РИА Новости, 01.09.2024
В Подмосковье сбили пятый за ночь беспилотник
ПВО сбила еще один украинский беспилотник в Ленинском городском округе в Подмосковье, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T05:15
2024-09-01T05:28
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
ступино
сергей собянин
подольск
происшествия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ПВО сбила еще один украинский беспилотник в Ленинском городском округе в Подмосковье, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны продолжает отражать атаку вражеских БПЛА и сбило еще один беспилотник в Ленинском городском округе, летевший на Москву. На месте работают все службы", — написал он в Telegram-канале.В 1.20 мск мэр сообщал об отражении атаки БПЛА в городском округе Подольск, в 2.36 ПВО сбила еще один дрон. Третий беспилотник сбили в городском округе Ступино, четвертый — в Одинцовском городском округе.Кроме того, за ночь 26 беспилотников сбили в Брянской области, более десяти — в Воронежской области, три — в Тульской области, два — в Курской области и один — в Конаково Тверской области. Атаку БПЛА также предотвратили в Рязанской и Липецкой областях.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969766844.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), ступино, сергей собянин, подольск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Ступино, Сергей Собянин, Подольск, Происшествия
В Подмосковье сбили пятый за ночь беспилотник

Собянин: в Ленинском городском округе сбит пятый БПЛА, летевший на Москву

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ПВО сбила еще один украинский беспилотник в Ленинском городском округе в Подмосковье, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«
"ПВО Минобороны продолжает отражать атаку вражеских БПЛА и сбило еще один беспилотник в Ленинском городском округе, летевший на Москву. На месте работают все службы", — написал он в Telegram-канале.
В 1.20 мск мэр сообщал об отражении атаки БПЛА в городском округе Подольск, в 2.36 ПВО сбила еще один дрон. Третий беспилотник сбили в городском округе Ступино, четвертый — в Одинцовском городском округе.
Кроме того, за ночь 26 беспилотников сбили в Брянской области, более десяти — в Воронежской области, три — в Тульской области, два — в Курской области и один — в Конаково Тверской области. Атаку БПЛА также предотвратили в Рязанской и Липецкой областях.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В Воронежской области уничтожили более десяти украинских беспилотников
Вчера, 05:11
 
Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)СтупиноСергей СобянинПодольскПроисшествия
 
 
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