https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969761542.html
Под Москвой сбили еще один украинский беспилотник
Под Москвой сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 01.09.2024
Под Москвой сбили еще один украинский беспилотник
Еще один БПЛА, летевший на Москву, сбит ПВО, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T02:40
2024-09-01T02:40
2024-09-01T02:44
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Еще один БПЛА, летевший на Москву, сбит ПВО, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.В 1.20 мск мэр сообщал о подавлении БПЛА, который летел на Москву, в городском округе Подольск."Ещё один беспилотник, летевший на Москву, сбило ПВО Минобороны. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте", - написал он в Telegram-канале.
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москва, сергей собянин, подольск
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Подольск
Под Москвой сбили еще один украинский беспилотник
Собянин: ПВО сбила еще один БПЛА, летевший на Москву