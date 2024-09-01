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Под Москвой сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 01.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:40 01.09.2024 (обновлено: 02:44 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969761542.html
Под Москвой сбили еще один украинский беспилотник
Под Москвой сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 01.09.2024
Под Москвой сбили еще один украинский беспилотник
Еще один БПЛА, летевший на Москву, сбит ПВО, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T02:40
2024-09-01T02:44
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
подольск
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Еще один БПЛА, летевший на Москву, сбит ПВО, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.В 1.20 мск мэр сообщал о подавлении БПЛА, который летел на Москву, в городском округе Подольск."Ещё один беспилотник, летевший на Москву, сбило ПВО Минобороны. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969760426.html
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москва, сергей собянин, подольск
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Подольск
Под Москвой сбили еще один украинский беспилотник

Собянин: ПВО сбила еще один БПЛА, летевший на Москву

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Еще один БПЛА, летевший на Москву, сбит ПВО, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В 1.20 мск мэр сообщал о подавлении БПЛА, который летел на Москву, в городском округе Подольск.
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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02:16
"Ещё один беспилотник, летевший на Москву, сбило ПВО Минобороны. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте", - написал он в Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей СобянинПодольск
 
 
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