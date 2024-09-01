https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969761542.html

Под Москвой сбили еще один украинский беспилотник

Под Москвой сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 01.09.2024

Под Москвой сбили еще один украинский беспилотник

Еще один БПЛА, летевший на Москву, сбит ПВО, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T02:40

2024-09-01T02:40

2024-09-01T02:44

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

подольск

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Еще один БПЛА, летевший на Москву, сбит ПВО, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.В 1.20 мск мэр сообщал о подавлении БПЛА, который летел на Москву, в городском округе Подольск."Ещё один беспилотник, летевший на Москву, сбило ПВО Минобороны. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969760426.html

москва

подольск

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москва, сергей собянин, подольск