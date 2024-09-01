https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969760208.html

Над промышленной зоной в Липецке уничтожили БПЛА

Над промышленной зоной в Липецке уничтожили БПЛА - РИА Новости, 01.09.2024

Над промышленной зоной в Липецке уничтожили БПЛА

БПЛА уничтожены над промышленной зоной Липецка силами ПВО, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T02:08

2024-09-01T02:08

2024-09-01T02:13

специальная военная операция на украине

липецк

игорь артамонов

грязинский район

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. БПЛА уничтожены над промышленной зоной Липецка силами ПВО, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Ранее в Липецке, Липецком и Становлянском муниципальных округах, а также в Грязинском районе была объявлена опасность атаки БПЛА. Позже подобная опасность объявлена и в Усманском муниципальном районе."Силами ПВО БПЛА были уничтожены над промышленной зоной Липецка. Жертв и пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969759587.html

липецк

грязинский район

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липецк, игорь артамонов, грязинский район