https://ria.ru/20240901/beslan-1969819908.html

Необходимо объединить усилия в борьбе против террора, заявила Москалькова

Необходимо объединить усилия в борьбе против террора, заявила Москалькова - РИА Новости, 01.09.2024

Необходимо объединить усилия в борьбе против террора, заявила Москалькова

Сегодня необходимо объединить усилия в борьбе против терроризма, чтобы не повторялись подобные трагедии, как в Беслане двадцать лет назад, заявила... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T15:24

2024-09-01T15:24

2024-09-01T15:24

россия

беслан

татьяна москалькова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

теракт в беслане (2004)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969814945_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_b1644a5ca885a4be345f1fde0428f88c.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сегодня необходимо объединить усилия в борьбе против терроризма, чтобы не повторялись подобные трагедии, как в Беслане двадцать лет назад, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих. "Двадцать лет назад Россию потрясла трагедия немыслимых масштабов… Сегодня необходимо объединить усилия в борьбе против терроризма, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась", - заявила Москалькова в своем Telegram-канале. Федеральный омбудсмен отметила, что особое внимание сейчас необходимо уделить воспитанию молодого поколения в духе уважения к человеческому достоинству. "Мы помним каждую жертву, каждую душу, лишенную будущего. В этот день мы скорбим по невинно убиенным и выражаем слова поддержки их семьям и близким. Наша печаль не исчезнет со временем, она будет жить в сердцах как постоянное напоминание о бесчеловечной жестокости. Чтим память сотрудников МВД, бойцов спецподразделений ФСБ, специалистов МЧС, погибших ради спасения беззащитных людей", - добавила она.

https://ria.ru/20240901/terakt-1969460151.html

https://ria.ru/20240820/shkola-1967392268.html

россия

беслан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, беслан, татьяна москалькова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), теракт в беслане (2004)