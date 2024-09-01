Необходимо объединить усилия в борьбе против террора, заявила Москалькова
Москалькова о Беслане: надо сплотиться против террора, чтобы это не повторялось
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУчастники траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане
Участники траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сегодня необходимо объединить усилия в борьбе против терроризма, чтобы не повторялись подобные трагедии, как в Беслане двадцать лет назад, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.
Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.
Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
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"Двадцать лет назад Россию потрясла трагедия немыслимых масштабов… Сегодня необходимо объединить усилия в борьбе против терроризма, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась", - заявила Москалькова в своем Telegram-канале.
Федеральный омбудсмен отметила, что особое внимание сейчас необходимо уделить воспитанию молодого поколения в духе уважения к человеческому достоинству.
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"Мы помним каждую жертву, каждую душу, лишенную будущего. В этот день мы скорбим по невинно убиенным и выражаем слова поддержки их семьям и близким. Наша печаль не исчезнет со временем, она будет жить в сердцах как постоянное напоминание о бесчеловечной жестокости. Чтим память сотрудников МВД, бойцов спецподразделений ФСБ, специалистов МЧС, погибших ради спасения беззащитных людей", - добавила она.
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20 августа, 18:00