https://ria.ru/20240901/beslan-1969818558.html

Мама погибшей в Беслане школьницы вспомнила о трагедии

Мама погибшей в Беслане школьницы вспомнила о трагедии - РИА Новости, 01.09.2024

Мама погибшей в Беслане школьницы вспомнила о трагедии

Мама погибшей во время теракта в Беслане в 2004 году школьницы Анета Гадиева рассказала РИА Новости, что никогда не забудет произошедшего, особенно первые... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T15:16

2024-09-01T15:16

2024-09-01T15:16

беслан

владикавказ

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

теракт в беслане (2004)

общество

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ВЛАДИКАВКАЗ, 1 сен – РИА Новости, Луиза Бостанова, Екатерина Абрамова. Мама погибшей во время теракта в Беслане в 2004 году школьницы Анета Гадиева рассказала РИА Новости, что никогда не забудет произошедшего, особенно первые минуты захвата: в царивших хаосе и ужасе она потеряла свою старшую дочь. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих. "Там был хаос, ужас" В заложники в тот день попали не только учителя и дети, но и женщины, которые привели детей на школьную линейку. Одной из них была сопредседатель организации "Матери Беслана" Анета Гадиева. Женщина с грудной дочкой Миленой на руках привела старшую дочь Алану на школьную линейку. Внезапно, по словам Анеты, появились боевики, и тысячная толпа в страхе понеслась в противоположную сторону. "Не забуду начало захвата. Какой там был хаос, ужас. Как весь этот ужас начался, как нас окружили, как загнали в спортзал. На тот момент я потеряла из виду старшую девочку и упала с маленькой на руках в толпе", – вспоминает Гадиева. Анета испугалась, что ее с дочкой на руках затопчут, но кто-то подхватил ее и, потеряв обувь, она пошла с толпой. "Я не находила старшую дочку и постоянно повторяла "Я ее никогда уже не увижу". Было ощущение, что это нереально, что такого просто не может быть. Мне никогда этого не забыть", – говорит собеседница. Старшая дочь Анеты погибла при теракте. Ей было 9 лет. Женщине тяжело это вспоминать, как и детали тех страшных часов, когда они были в заложниках. Анета и грудная Милена спаслись. Девочка о трагических событиях ничего не помнит. После теракта семья переехала из Беслана во Владикавказ. Сейчас Милене 21 год, она не занимается никакой деятельностью, связанной с Бесланом. Матери БесланаВ феврале 2005 года была создана ассоциация жертв террористических актов "Матери Беслана". Общественная организация объединила родственников жертв теракта и оказывала содействие в расследовании. На сегодняшний день "Матери Беслана" ведут благотворительную деятельность и сохраняют память о случившейся трагедии. "Мы прежде всего несем миссию сохранения и трансляции памяти. Народ, который забывает страшные трагедии своей истории, подвержен повторению этих трагедий. Из любой трагедии нужно делать выводы и предпринимать меры, чтобы в дальнейшем защитить свой народ от таких неожиданных и ужасных ситуаций", - рассказывает Гадиева, которая является сопредседателем ассоциации. Она привела в пример нападение на православную церковь в Ингушетии, нападение на синагоги и церкви в Дагестане. "Мы говорим друг другу, что нужно быть бдительными, особенно при скоплении людей. Мы надеемся, что правоохранительные органы в траурные дни будут работать особенно безупречно. Но иногда подобные преступления сделаны так изощренно и неожиданно, что никто не застрахован", - подчеркивает Гадиева. "Матери Беслана", рассказывает собеседница, и спустя годы после трагедии поднимают вопрос безопасности с властями. "У нашей организации только одна цель - безопасность. Чтобы у детей была возможность вырасти. Политических целей у нас нет", – говорит Гадиева. 20 лет спустяПо словам Анеты Гадиевой, многие люди, попавшие детьми в заложники в тот страшный день, помнят произошедшее и забыть не стараются. "Три дня мероприятий к двадцатилетию с даты трагедии были подготовлены ими. Они проявили инициативу и сами написали сценарий этих мероприятий… Они выросли достойными, небезразличными людьми, и мы им за это благодарны", - говорит Анета. Анастасия Туаева – одна из школьниц, попавших в заложники в Беслане. Первого сентября 2004 года она пошла в шестой класс, ей было 11 лет. В беседе с РИА Новости она рассказала, какие памятные траурные мероприятия готовятся в этом году. "В этом году бывшие заложники выступили инициаторами провести траурные мероприятия, немного изменив формат. Также у нас появился символ - ангел, рисунок моей погибшей одноклассницы, который она нарисовала в августе 2004 года. Уже после похорон родители нашли в ее вещах этот рисунок. Этот ангел стал для нас символом детских страданий по всему миру", - рассказала Туаева. Первого сентября во дворе школы пройдет акция, где бывшие заложники в футболках с ангелом выстроятся в том порядке, как стояли 20 лет назад в 2004 году. После звонка колокола все поднимут портреты своих погибших одноклассников. "Суть этой акции показать масштаб трагедии в пределах одного класса, потому что когда мы говорим 334 человека или 186 детей, люди понимают, что это много, но не понимают, насколько это колоссальный масштаб. Привожу пример с "Городом ангелов" - мои знакомые заходили и начинали рыдать и говорили о том, что понимали, что погибших много, но когда ты стоишь на кладбище и видишь бесконечные памятники, ты понимаешь настоящий масштаб трагедии", - говорит девушка. После акции бывшие заложники классами пройдут в спортзал на возложение цветов к кресту и к фотографиям погибших друзей и одноклассников. Также, по словам Анастасии, бывшие заложники стали инициаторами проведения 2 сентября во Владикавказе в семь часов вечера реквиема в память о погибших в теракте, а 3 сентября во дворе бесланской школы №1 в то же время пройдет реквием-посвящение друзьям - более камерное мероприятие, отмечает Анастасия. "Будут разные номера, в которых мы будем признаваться в любви своим погибшим друзьям и говорить о них, вспоминать добрые моменты нашей жизни", - говорит собеседница. Она рассказала, что бывшие заложники, выпускники ее школы, в основном все друг друга знают. "Стараемся поддерживать связь всегда, быть друг для друга поддержкой, приходить в сложные моменты жизни, разделять радостные. У нас есть очень близкий круг друзей, мы всегда на связи, ежедневно. И есть те ребята, с которыми, даже если мы нечасто видимся, точно знаем, что мы друг у друга есть и мы всегда вместе", - говорит Анастасия.

https://ria.ru/20240901/beslan-1969812478.html

https://ria.ru/20240820/terakt-1967370376.html

https://ria.ru/20240820/shkola-1967392268.html

https://ria.ru/20240820/lechenie-1967383301.html

https://ria.ru/20240901/terakt-1969460151.html

https://ria.ru/20240821/roshal-1967637636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

беслан, владикавказ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), теракт в беслане (2004), общество