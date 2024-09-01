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20 лет после теракта: траурная линейка в Беслане - РИА Новости, 01.09.2024
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14:31 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/beslan-1969812478.html
20 лет после теракта: траурная линейка в Беслане
20 лет после теракта: траурная линейка в Беслане - РИА Новости, 01.09.2024
20 лет после теракта: траурная линейка в Беслане
В школе № 1 города Беслана прошла траурная линейка. В спортивный зал, где террористы удерживали в заложниках более 1100 человек, люди несли цветы и свечи.
2024-09-01T14:31
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беслан
теракт в беслане (2004)
видео
общество
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Со дня теракта, в результате которого погибли 334 человека, включая 186 детей, прошло 20 лет. Вахта памяти продлится три дня.
беслан
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353
60
353
60
20 лет после теракта: траурная линейка в Беслане
В школе № 1 города Беслана прошла траурная линейка. В спортивный зал, где террористы удерживали в заложниках более 1100 человек, люди несли цветы и свечи. Со дня теракта, в результате которого погибли 334 человека, включая 186 детей, прошло 20 лет. Вахта памяти продлится три дня.
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беслан, теракт в беслане (2004), видео, общество, видео
Беслан, Теракт в Беслане (2004), Видео, Общество
20 лет после теракта: траурная линейка в Беслане
В школе № 1 города Беслана прошла траурная линейка. В спортивный зал, где террористы удерживали в заложниках более 1100 человек, люди несли цветы и свечи.
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20 лет после теракта: траурная линейка в Беслане

Читать ria.ru в
В школе № 1 города Беслана прошла траурная линейка. В спортивный зал, где террористы удерживали в заложниках более 1100 человек, люди несли цветы и свечи.
Со дня теракта, в результате которого погибли 334 человека, включая 186 детей, прошло 20 лет. Вахта памяти продлится три дня.
 
БесланТеракт в Беслане (2004)ВидеоОбщество
 
 
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