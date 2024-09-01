https://ria.ru/20240901/beslan-1969812478.html

20 лет после теракта: траурная линейка в Беслане

20 лет после теракта: траурная линейка в Беслане - РИА Новости, 01.09.2024

20 лет после теракта: траурная линейка в Беслане

В школе № 1 города Беслана прошла траурная линейка. В спортивный зал, где террористы удерживали в заложниках более 1100 человек, люди несли цветы и свечи.

2024-09-01T14:31

2024-09-01T14:31

2024-09-01T14:31

беслан

теракт в беслане (2004)

видео

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969810409_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_22340dc0d8361fa6087a20311b345a61.jpg

Со дня теракта, в результате которого погибли 334 человека, включая 186 детей, прошло 20 лет. Вахта памяти продлится три дня.

беслан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

20 лет после теракта: траурная линейка в Беслане В школе № 1 города Беслана прошла траурная линейка. В спортивный зал, где террористы удерживали в заложниках более 1100 человек, люди несли цветы и свечи. Со дня теракта, в результате которого погибли 334 человека, включая 186 детей, прошло 20 лет. Вахта памяти продлится три дня. 2024-09-01T14:31 true PT1M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

беслан, теракт в беслане (2004), видео, общество, видео