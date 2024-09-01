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Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане
Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане - РИА Новости, 01.09.2024
Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане
В сентябре 2004 года бойцы групп "Альфа" и "Вымпел" должны были ворваться в спортивный зал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы в бесланской школе № 1, но... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T07:30
2024-09-01T07:30
2024-09-01T15:00
беслан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
теракт в беслане (2004)
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В сентябре 2004 года бойцы групп "Альфа" и "Вымпел" должны были ворваться в спортивный зал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы в бесланской школе № 1, но план изменился из-за одной неожиданности, рассказал РИА Новости участник операции — полковник ФСБ Виталий Демидкин."Мы — порядка 80 человек — выезжали на стрельбище, которое находилось примерно в 60 километрах от Беслана. С нами были снайперы, гранатометчики, просто ребята из других подразделений, которым надо было до конца пристрелять оружие. Тренировались по слаженности", — вспоминает офицер."Альфа" и "Вымпел" должны были ворваться в спортивный зал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы, но план изменился."В районе 13:00 получили приказ возвращаться обратно. На вопрос о том, что случилось, нам не ответили. Потом мы узнали, что прозвучали взрывы. На месте штабной офицер уточнил, что мы действуем по тем же секторам: освобождаем заложников и по возможности и необходимости уничтожаем террористов. Мы подъехали к школе, спешились. В зале были погибшие и тяжелораненые. Мы решили проникнуть в коридор от центрального входа до столовой через оконный проем", — говорит Демидкин.Боевики забросали спецназ гранатами Ф-1, открыли огонь из пулеметов и автоматов. Бойцы рассредоточились по классным кабинетам, стреляя в ответ. Когда последнее огневое гнездо террористов было уничтожено, перестрелка закончилась.Теракт в Беслане произошел утром 1 сентября 2004-го. Террористы захватили школу № 1 во время проведения праздничной линейки. Они взяли в заложники более 1200 человек, большинство из них были дети. Людей насильно удерживали в здании три дня, не давая еду и ограничивая в воде. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.
беслан
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РИА Новости
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беслан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), теракт в беслане (2004)
Беслан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Теракт в Беслане (2004)
Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане
Офицер "Альфы" Демидкин: у спецназа в Беслане изначально был другой план
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В сентябре 2004 года бойцы групп "Альфа" и "Вымпел" должны были ворваться в спортивный зал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы в бесланской школе № 1, но план изменился из-за одной неожиданности, рассказал РИА Новости участник операции — полковник ФСБ Виталий Демидкин.
"Мы — порядка 80 человек — выезжали на стрельбище, которое находилось примерно в 60 километрах от Беслана. С нами были снайперы, гранатометчики, просто ребята из других подразделений, которым надо было до конца пристрелять оружие. Тренировались по слаженности", — вспоминает офицер.
"Альфа" и "Вымпел" должны были ворваться в спортивный зал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы, но план изменился.
"В районе 13:00 получили приказ возвращаться обратно. На вопрос о том, что случилось, нам не ответили. Потом мы узнали, что прозвучали взрывы. На месте штабной офицер уточнил, что мы действуем по тем же секторам: освобождаем заложников и по возможности и необходимости уничтожаем террористов. Мы подъехали к школе, спешились. В зале были погибшие и тяжелораненые. Мы решили проникнуть в коридор от центрального входа до столовой через оконный проем", — говорит Демидкин.
Боевики забросали спецназ гранатами Ф-1, открыли огонь из пулеметов и автоматов. Бойцы рассредоточились по классным кабинетам, стреляя в ответ. Когда последнее огневое гнездо террористов было уничтожено, перестрелка закончилась.
Теракт в Беслане произошел утром 1 сентября 2004-го. Террористы захватили школу № 1 во время проведения праздничной линейки. Они взяли в заложники более 1200 человек, большинство из них были дети. Людей насильно удерживали в здании три дня, не давая еду и ограничивая в воде. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.