https://ria.ru/20240901/beslan-1969571418.html

Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане

Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане - РИА Новости, 01.09.2024

Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане

В сентябре 2004 года бойцы групп "Альфа" и "Вымпел" должны были ворваться в спортивный зал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы в бесланской школе № 1, но... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T07:30

2024-09-01T07:30

2024-09-01T15:00

беслан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

теракт в беслане (2004)

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В сентябре 2004 года бойцы групп "Альфа" и "Вымпел" должны были ворваться в спортивный зал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы в бесланской школе № 1, но план изменился из-за одной неожиданности, рассказал РИА Новости участник операции — полковник ФСБ Виталий Демидкин."Мы — порядка 80 человек — выезжали на стрельбище, которое находилось примерно в 60 километрах от Беслана. С нами были снайперы, гранатометчики, просто ребята из других подразделений, которым надо было до конца пристрелять оружие. Тренировались по слаженности", — вспоминает офицер."Альфа" и "Вымпел" должны были ворваться в спортивный зал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы, но план изменился."В районе 13:00 получили приказ возвращаться обратно. На вопрос о том, что случилось, нам не ответили. Потом мы узнали, что прозвучали взрывы. На месте штабной офицер уточнил, что мы действуем по тем же секторам: освобождаем заложников и по возможности и необходимости уничтожаем террористов. Мы подъехали к школе, спешились. В зале были погибшие и тяжелораненые. Мы решили проникнуть в коридор от центрального входа до столовой через оконный проем", — говорит Демидкин.Боевики забросали спецназ гранатами Ф-1, открыли огонь из пулеметов и автоматов. Бойцы рассредоточились по классным кабинетам, стреляя в ответ. Когда последнее огневое гнездо террористов было уничтожено, перестрелка закончилась.Теракт в Беслане произошел утром 1 сентября 2004-го. Террористы захватили школу № 1 во время проведения праздничной линейки. Они взяли в заложники более 1200 человек, большинство из них были дети. Людей насильно удерживали в здании три дня, не давая еду и ограничивая в воде. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.

беслан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

беслан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), теракт в беслане (2004)