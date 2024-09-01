Рейтинг@Mail.ru
Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:30 01.09.2024 (обновлено: 15:00 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/beslan-1969571418.html
Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане
Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане - РИА Новости, 01.09.2024
Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане
В сентябре 2004 года бойцы групп "Альфа" и "Вымпел" должны были ворваться в спортивный зал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы в бесланской школе № 1, но... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T07:30
2024-09-01T15:00
беслан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
теракт в беслане (2004)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968979780_0:62:2000:1187_1920x0_80_0_0_e0af03089227750ccd313e9d0c4eb223.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В сентябре 2004 года бойцы групп "Альфа" и "Вымпел" должны были ворваться в спортивный зал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы в бесланской школе № 1, но план изменился из-за одной неожиданности, рассказал РИА Новости участник операции — полковник ФСБ Виталий Демидкин."Мы — порядка 80 человек — выезжали на стрельбище, которое находилось примерно в 60 километрах от Беслана. С нами были снайперы, гранатометчики, просто ребята из других подразделений, которым надо было до конца пристрелять оружие. Тренировались по слаженности", — вспоминает офицер."Альфа" и "Вымпел" должны были ворваться в спортивный зал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы, но план изменился."В районе 13:00 получили приказ возвращаться обратно. На вопрос о том, что случилось, нам не ответили. Потом мы узнали, что прозвучали взрывы. На месте штабной офицер уточнил, что мы действуем по тем же секторам: освобождаем заложников и по возможности и необходимости уничтожаем террористов. Мы подъехали к школе, спешились. В зале были погибшие и тяжелораненые. Мы решили проникнуть в коридор от центрального входа до столовой через оконный проем", — говорит Демидкин.Боевики забросали спецназ гранатами Ф-1, открыли огонь из пулеметов и автоматов. Бойцы рассредоточились по классным кабинетам, стреляя в ответ. Когда последнее огневое гнездо террористов было уничтожено, перестрелка закончилась.Теракт в Беслане произошел утром 1 сентября 2004-го. Террористы захватили школу № 1 во время проведения праздничной линейки. Они взяли в заложники более 1200 человек, большинство из них были дети. Людей насильно удерживали в здании три дня, не давая еду и ограничивая в воде. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.
беслан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968979780_71:0:1930:1394_1920x0_80_0_0_d7106ca4ce436dc5b328cb9356376742.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
беслан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), теракт в беслане (2004)
Беслан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Теракт в Беслане (2004)
Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане

Офицер "Альфы" Демидкин: у спецназа в Беслане изначально был другой план

© AP Photo / SERGEY PONOMAREVСпецназовец "Альфы" занимает позицию в захваченной школе в Беслане, Северная Осетия, 3 сентября 2004 года
Спецназовец Альфы занимает позицию в захваченной школе в Беслане, Северная Осетия, 3 сентября 2004 года - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / SERGEY PONOMAREV
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В сентябре 2004 года бойцы групп "Альфа" и "Вымпел" должны были ворваться в спортивный зал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы в бесланской школе № 1, но план изменился из-за одной неожиданности, рассказал РИА Новости участник операции — полковник ФСБ Виталий Демидкин.
"Мы — порядка 80 человек — выезжали на стрельбище, которое находилось примерно в 60 километрах от Беслана. С нами были снайперы, гранатометчики, просто ребята из других подразделений, которым надо было до конца пристрелять оружие. Тренировались по слаженности", — вспоминает офицер.
"Альфа" и "Вымпел" должны были ворваться в спортивный зал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы, но план изменился.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЧлен Совета Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" полковник Виталий Демидкин
Член Совета Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Альфа полковник Виталий Демидкин - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Член Совета Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" полковник Виталий Демидкин
"В районе 13:00 получили приказ возвращаться обратно. На вопрос о том, что случилось, нам не ответили. Потом мы узнали, что прозвучали взрывы. На месте штабной офицер уточнил, что мы действуем по тем же секторам: освобождаем заложников и по возможности и необходимости уничтожаем террористов. Мы подъехали к школе, спешились. В зале были погибшие и тяжелораненые. Мы решили проникнуть в коридор от центрального входа до столовой через оконный проем", — говорит Демидкин.
Боевики забросали спецназ гранатами Ф-1, открыли огонь из пулеметов и автоматов. Бойцы рассредоточились по классным кабинетам, стреляя в ответ. Когда последнее огневое гнездо террористов было уничтожено, перестрелка закончилась.
Теракт в Беслане произошел утром 1 сентября 2004-го. Террористы захватили школу № 1 во время проведения праздничной линейки. Они взяли в заложники более 1200 человек, большинство из них были дети. Людей насильно удерживали в здании три дня, не давая еду и ограничивая в воде. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.
 
БесланФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Теракт в Беслане (2004)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала