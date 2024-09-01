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Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности - РИА Новости, 01.09.2024
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00:30 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/beremennost-1969754849.html
Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности
Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности - РИА Новости, 01.09.2024
Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности
Минздрав РФ ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности – теперь они включены в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету,... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T00:30
2024-09-01T00:30
россия
общество
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Минздрав РФ ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности – теперь они включены в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, соответствующий приказ министерства вступает в силу в воскресенье. "Иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету: мизопростол… мифепристон… циклопентолат", - говорится в документе. Ранее главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина сообщала РИА Новости, что самостоятельное применение препаратов для медикаментозного аборта может быть опасно, они предназначены для применения под наблюдением врача, поэтому их перевод на предметно-количественный учет оправдан, а на доступность он не повлияет. Заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова в ноябре прошлого года сообщала, что внесение препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, будет способствовать сокращению числа абортов.
https://ria.ru/20240830/medosmotry-1969355375.html
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россия, общество
Россия, Общество
Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности

В России с 1 сентября ужесточается оборот препаратов для прерывания беременности

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Минздрав РФ ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности – теперь они включены в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, соответствующий приказ министерства вступает в силу в воскресенье.
"Иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету: мизопростол… мифепристон… циклопентолат", - говорится в документе.
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30 августа, 00:23
Ранее главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина сообщала РИА Новости, что самостоятельное применение препаратов для медикаментозного аборта может быть опасно, они предназначены для применения под наблюдением врача, поэтому их перевод на предметно-количественный учет оправдан, а на доступность он не повлияет.
Заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова в ноябре прошлого года сообщала, что внесение препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, будет способствовать сокращению числа абортов.
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