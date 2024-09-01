https://ria.ru/20240901/beremennost-1969754849.html
Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности
Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности - РИА Новости, 01.09.2024
Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности
Минздрав РФ ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности – теперь они включены в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету,... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T00:30
2024-09-01T00:30
2024-09-01T00:30
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Минздрав РФ ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности – теперь они включены в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, соответствующий приказ министерства вступает в силу в воскресенье. "Иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету: мизопростол… мифепристон… циклопентолат", - говорится в документе. Ранее главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина сообщала РИА Новости, что самостоятельное применение препаратов для медикаментозного аборта может быть опасно, они предназначены для применения под наблюдением врача, поэтому их перевод на предметно-количественный учет оправдан, а на доступность он не повлияет. Заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова в ноябре прошлого года сообщала, что внесение препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, будет способствовать сокращению числа абортов.
https://ria.ru/20240830/medosmotry-1969355375.html
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россия, общество
Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности
В России с 1 сентября ужесточается оборот препаратов для прерывания беременности
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Минздрав РФ ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности – теперь они включены в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, соответствующий приказ министерства вступает в силу в воскресенье.
"Иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету: мизопростол… мифепристон… циклопентолат", - говорится в документе.
Ранее главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина сообщала РИА Новости, что самостоятельное применение препаратов для медикаментозного аборта может быть опасно, они предназначены для применения под наблюдением врача, поэтому их перевод на предметно-количественный учет оправдан, а на доступность он не повлияет.
Заместитель министра здравоохранения РФ
Евгения Котова в ноябре прошлого года сообщала, что внесение препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, будет способствовать сокращению числа абортов.